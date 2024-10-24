В России появился скандально неузнаваемый Сталин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Памятник лидеру СССР Иосифу Сталину появился в станице Галюгаевской Ставропольского края.

Это необычный бюст. Лицо статуи настолько оплыло, что опознать вождя народов без того, чтобы прочесть надпись, практически невозможно. За это монумент назвали «памятником уставшему Сталину». Он установлен неподалеку от общественного туалета, как пишут местные паблики, по инициативе работников местного клуба.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ответственность за установку взял на себя «Левый блок». Лидер организации Сергей Удальцов написал об этом в своем тг-канале.

«Возможно, он является не самым удачным, но зато истинно народным!», – написал Удальцов.

«Памятник уставшему Сталину» возмутил белорусских политологов.

«Украина, говорите, денацификация? А вот что происходит с отношением к тому, кто возглавлял страну, победившую нацизм. Нельзя одной рукой бороться с бандеровщиной, неонацистами, которые сносят и оскверняют памятники деятелям советской эпохи, а второй делать у себя тоже самое», – возмутился Алексей Дзермант.

«Это прямой путь к нацизму и неофеодализму. Украина уже показала это своим примером, к чему все это приводит», – вторит ему Петр Петровский.

Бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников увидел в «народном памятнике» знак культурного вырождения.

«Этот народный памятник Сталину хорошо показывает, что такое «народное искусство» без «этих ваших вумников и очкариков». Постепенно такими же как этот памятник станут не только культура, но и образование, медицина, потом быт. В варварство скатиться очень легко, выбраться из него – очень трудно», – написал Пряников.

Политолог Павел Данилин считает, что Пряников предлагает ложный выбор.

«Мол, вот, уехали люди с прекрасными лицами, и не будет у вас тут теперь ни лавандового рафа, ни хипстерской культуры, а будет одно сплошное быдло. Какие там культурные высеры предлагает Павел Пряников брать за образцы, я не знаю, но полагаю, что где-то там точно есть нечто радужное, нечто серой пованивающее, и уж точно все эти образцы культуры потенциально деструктивны для российского государства», – написал Данилан.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова, не вступая в дискуссию, попыталась объяснить феномен народного памятника Сталину.

«Я смотрю на этот памятник и вижу в нем не Сталина, а желание Победы. Не секрет же, что у многих иллюзия – «Был бы жив Сталин, не стал бы цацкаться». Жесткости народу не хватает. Они думают: был бы Сталин, все было бы жестче и быстрей. Но далеко не факт, что так бы было. Эта война – совсем другая. Каждой войне всё-таки свой вождь. Но в камне народный порыв отпечатался мощно», – написала Ахмедова.

В XXI веке в мире появились 95 памятников Сталину, из них 90% в России. В 2021 году почти половина (48%) россиян поддерживала установку памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине Великой Победы. Против – 20%.