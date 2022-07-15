В России появится день памяти детей, убитых украинскими оккупантами

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Новости Украины

День памяти детей, ставших жертвами войны, идущей на Украине с 2014 года, нужно установить в России.

С таким предложением сегодня в Госдуме выступила депутат Нина Останина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«149 детей погибли в ДНР и ЛНР. Мы просили бы наш комитет по обороне обратиться к правительству учредить эту памятную дату у нас в России», – сказала Останина.

Она также предложила распространить меры по поддержке семей с детьми к началу учебного года на ЛДНР и освобожденные территории и выплатить им по 10 тысяч руб.

Председатели профильных комитетов поддержали предложения Останиной.