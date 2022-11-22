В России появится новый «Артек»

22.11.2022  17:06 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Россия


Финансирование строительства нового федерального детского лагеря отдыха заложено в бюджет 2023 года.

Об этом журналистам сообщила депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финансирование строительства нового федерального детского лагеря отдыха заложено в бюджет 2023 года. Об этом...

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«Ко второму чтению мы очень внимательно посмотрели вопросы, которые касаются детского отдыха и оздоровления. И впервые предусмотрели миллиард рублей для того, чтобы у нас появились новые детские лагеря. И 3,5 млрд для строительства нового центра, такого, как «Артек». Чтобы он у нас был и на северо-западе, чтобы большее количество детей было охвачено этими возможностями», – сказала Тимофеева.

Локацию нового лагеря уточнил на заседании парламента председатель комитета по бюджету Андрей Макаров

«Необходимо в первую очередь направить на хорошие федеральные центры, куда могут ездить дети из всех регионов страны. Это у нас «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», по ним увеличивается финансирование. Появляется создание еще одного центра в Печере Псковской области. Деньги тоже выделены», – сказал Макаров.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что деньги будут выделяться и на региональные детские лагеря.

«Новация следующего года заключается в том, что мы направляем миллиард рублей на те лагеря, которые находятся сегодня в запустении. В первую очередь, в таких регионах как Дагестан, Алтай, у которых нет своих собственных финансовых ресурсов, чтобы привести эти лагеря в нормальное состояние. Эта программа будет и дальше расширяться. Мы будем увеличивать как количество лагерей, так и количество субъектов, которые будут вовлечены в это мероприятие», – сказал Силуанов.

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