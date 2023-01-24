В России появятся «дети СВО»

ЛДПР внесет в Госдуму проект об установлении статуса «дети спецоперации»

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Знаковый документ, который позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия – «дети СВО», принимать документы о введении для них льгот, системных и разовых выплат по аналогии с детьми войны.

За последние девять лет выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы снарядов с надписью «Детям Донбасса» и угрозой дерусификации.

Сотни тысяч из них стали гражданами России и надеются на нас. Особый статут – это то малое, что мы сможем сделать для этих детей нашего Русского мира сегодня», – сказал Слуцкий.