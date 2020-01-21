21.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал
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В России предлагают поздравить «Батьку» с обретением суверенитета

Россия должна радоваться, что ее союзник Белоруссия нашла альтернативные поставки нефти в других странах, а не считать выгодны они для братского народа или убыточны.

Об этом у себя в телеграм-канале написал российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суверенитет – это право покупать что угодно и где угодно. Считать прибыли и убытки чужие, пускай и союзные – совершенно бессмысленно. Потому что прибыль/убыток это относительное понятие.

Если что и надо считать, то утраченную прибыль от отказа закупок нашей нефти. Убытки – дело суверенное и нам до них дела нет. Если союзник может позволить себе энергетическую альтернативу, надо только радоваться – значит дела идут у него хорошо», – иронизирует Уралов.

Напомним, в понедельник стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии для переработки на ОАО “Нафтан”.

Нефть будет поставляться через Клайпедский порт, а потом доставляться в Белоруссию железнодорожным транспортом.

По оценкам специалистов, Минск, отказавшийся от «дорогой» трубопроводной российской нефти, переплатит за эту мизерную поставку из Норвегии более 7 млн долларов.

Сегодня Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия будет закупать в России только треть от своих потребностей в нефти. Остальное будет поступать по трубопроводам с Украины и через балтийские порты и далее железнодорожным транспортом.

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