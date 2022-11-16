В России предотвратили 9 нападений на школы

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Нападения на школы были предотвращены на стадии приготовления в девяти субъектах России в этом году.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однако, как вы знаете произошли трагические события. Для предупреждения подобных происшествий акцент должен быть сделан на раннее выявление обучающихся с отклонениями в поведении. На разных площадках говорилось, что должен быть четко отлаженный алгоритм обмена информацией не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и с органами здравоохранения. Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями», — сказал Колокольцев.