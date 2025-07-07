В России прекратят работать банковские карты Visa и Mastercard

Максим Столяров.  
07.07.2025 10:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Финансы


В ближайшее время в России должны прекратить работу банковские карты Visa и Mastercard – эти системы ушли из РФ после начала СВО, но во избежание паники Центробанк разрешил продлить срок действия карт.

Но, как оказалось, продление не будет бессрочным, пишет сегодня газета «Московский комсомолец».

В ближайшее время в России должны прекратить работу банковские карты Visa и Mastercard –...

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«В ближайшие годы «Мир» окончательно станет доминирующей системой… Доля карт Visa и Mastercard продолжит постепенно снижаться вплоть до полного вытеснения с отечественного рынка в ближайшие год-два», – комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его мнению, это «укрепит платежный суверенитет России».

«Отказ от Visa и Mastercard избавит банки от необходимости технически поддерживать устаревшие карты», «для банков это упростит операционные процессы», также рассказал эксперт.

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