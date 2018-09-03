03.09.2018, Донецк
 
Война, Донбасс, История, Мнение, Общество, Политика, Украина
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В России придумали, как нанести бандеровцам непоправимый удар



После убийства главы ДНР Александра Захарченко, республике не обязательно зацикливаться на Минских соглашениях, ведь для того, чтобы в регионе наконец настал мир, можно использовать и другие способы.

Такое мнение «ПолитНавигатору» выразил историк, эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

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«С бандеровской Украиной нужно разговаривать совсем не тем языком, которым мы пытаемся вести диалог. Простите за грубость, но содомит не поймёт благородной риторики д’Артаньяна, и даже не оценит отрезвляющий укол благородной стали, зато до него весьма быстро доходят грубые трёхэтажные словеса и вид совершенно неблагородной, но увесистой, деревяшки в руках. При этом совсем не обязательно зацикливаться на минских переговорах: собственную инициативу в диалоге надо проявлять и в других сферах, где бандеровцы не ожидают наших действий», – отметил эксперт.

Дмитриевский предложил, как нанести Киеву непоправимый урон.

«Например, пора понять, что грешно держать в своём доме идолов, которым поклоняется противник. И тем более таких идолищ, под которыми Донбасс стараются насильно затолкать обратно в состав Украины. Мир в восприятии бандеровцев очень ранжированный, в нём нет нашей русской широты, в нём существуют только господа и холопы, поэтому всякого уважительно относящегося к их авторитетам они автоматически ставят ниже себя. Иными словами, сохранять тот же истукан Тараса Шевченко в самом центре сражающегося за свободу Донецка – это примерно также, как возвести памятник Гитлеру в Москве на Арбате в июле 1942 года и переименовать Арбат в Гитлерштрассе в знак мира, дружбы и солидарности с рвущимся к Сталинграду немецким народом. Надо учитывать ментальность бандеровцев с их патологической склонностью к идолопоклонству: замена памятника Кобзарю монументом героям нынешней войны в столице ДНР станет для них с точки зрения психологии самым настоящим ударом, против которого они приёмов не выработали», – подытожил Александр Дмитриевский.

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