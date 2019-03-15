В России пригрозили вернуть Крым в СССР

15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Россия всегда сражалась за Крым и должна добиться его признания как своей территории и сегодня.

Об этом, выступая на митинге, посвященном пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик заявил, что если западный мир не признает Крым частью РФ, то Россия должна будет инициировать отмену Беловежских соглашений, закрепивших развал СССР.

«Если кто-то до сих пор считает, что мы проиграли первую Крымскую войну – это заблуждение и надо будет исправить его. Мы не проиграли ту войну 1854 года, ибо проигравшей считается страна, которая потеряла территории. Мы не одного метра не потеряли, и французы, и англичане ушли отсюда. Мы потеряли более 100 тысяч солдат, а они в два раза больше. Разве это поражение?

Поэтому за Крым мы бились всегда и пришли сюда с целями, чтобы обезопасить наши южные границы. То, что произошло в 91-м году, незаконное расчленение СССР, то сегодня юристы всего мира должны сказать: «Надо признавать Крым российским». Если они не хотят, тогда нужно признать неправомерными Беловежские соглашения.

Или – или. Или нет Беловежских соглашений и есть тогда СССР, а Крым все равно в составе СССР, или Крым является частью Россси, поскольку он таковым и был», – заявил Жириновский.