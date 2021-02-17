В России прикрыли ещё одну лазейку для вывода капиталов за границу

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ ратифицировала сегодня протокол к Конвенции между Россией и Мальтой об избежании двойного налогообложения, согласно которому компании, занимающиеся бизнесом и зарабатывающие в России, но зарегистрированные при этом на Мальте, будут платить больше налогов.

Протокол предусматривает повышение ставки налога у источника доходов, то есть России, с 5 до 15% в отношении дивидендов и процентов. В 2019 году эта сумма составила менее миллиарда рублей. Ожидается, что после принятия протокола дополнительно в бюджет России будет привлечено 200 млн руб.

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По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, аналогичные протоколы уже ратифицированы с Люксембургом и Кипром, ведутся переговоры с Голландией, запланированы – со Швейцарией. Если все эти соглашения удастся заключить, в бюджет поступит 250 млрд рублей.

Коммунист Николай Арефьев считает, что вопрос надо решить кардинально и вообще запретить российским бизнесменам регистрировать предприятия за рубежом.

«В 90-е годы в нашей стране были приняты законы, разрешающие регистрировать предприятия за рубежом. После этого стали заключать договора об избежании двойного налогообложения. Теперь мы удивляемся, почему большие средства утекают за рубеж. Они утекают потому, что мы создали законодательную базу для того, чтобы заработанные в России деньги уходили», – сказал Арефьев.

По его данным за 23 года из России было выведено 63 трлн руб. Только на Кипре накопленные российские инвестиции составляют более 200 млрд долларов.

«Три годовых федеральных бюджета ушло в 84 оффшорных зоны. Пора опамятоваться. Нам что, эти деньги не нужны?» – сказал Арефьев.