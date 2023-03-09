В России примут Социальный кодекс РФ

Благодаря реабилитации и поддержке бойцов в СВО – в стране наконец-то появится Социальный кодекс. Сейчас меры социализации и материальной помощи каждый регион определяет самостоятельно, тогда как основные направления по психологической реабилитации и протезированию должно финансировать государство, а на местах предоставлять свой пакет социальной помощи в зависимости от возможности.

Об этом в эфире «Радио «Крым» сообщил руководитель социального благотворительного проекта «Своим» Игорь Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас создается рабочая группа по разработке Социального кодекса РФ. Наше государство социальное, и президент об этом говорит, и мы всегда, но у нас нет Социального кодекса. У нас есть Уголовный кодекс, Жилищный, Семейный, Лесного хозяйства, куча кодексов, но Социального кодекса нет, – подчеркнул он. – Без Социального кодекса государство не сможет рвануть вперед, потому что сегодня люди не настолько у нас имеют опыта и знания, нет разъяснений, где найти законодательство, которое необходимо сегодня. Во многих регионах есть определённые льготы бойцам СВО, кому-то 6 соток земли, кому-то квартира, кому-то суммы какие-то и так далее. Человек не знает, куда обратиться, как это будет, бегает по всем администрациям. Изучить содержание 130 законодательных актов очень сложно, особенно бабушке или дедушке, или даже семье, в которой никто не заканчивал юридический вуз. Мало изучить наше законодательство, надо быть юристом, чтобы его правильно трактовать. И Социальный кодекс даст ту дорожную карту, которую человек откроет – и по пунктам. Если ему нужна реабилитация, то что ему необходимо от государства, куда обратиться, какой закон, как написать письмо и так далее».

Гончаренко добавил, что даже в разрезе протезирования подходы в регионах разные и зависят от потенций бюджета. Если боец зарегистрирован в Воронежской области, то максимальная компенсация за протезирование конечностей составит 700 тысяч рублей, если в Московской области, то 3 миллиона рублей.

«Такого не должно быть, должна быть единая компенсация. Тогда и мастерские будут знать, на что им рассчитывать. Может быть поэтому они в Воронеже не открываются, что денег не будет. А протез – вещь дорогостоящая, и этот вид социальной гарантии, и размер компенсации должны быть заложены в федеральном бюджете. Почему возникает этот разнобой, когда регионы пытаются, опираясь на доходы собственного бюджета, тоже не могут прыгнуть выше определённого потолка», – пояснил руководитель проекта и добавил, что «Своим» является единственным узконаправленным проектом по реабилитации и протезированию бойцов СВО и за полгода смог профинансировать за счет добровольных взносов помощь 165 бойцов при потребности в несколько миллионов.

Рабочая группа для подготовки Социального кодекса РФ должна быть образована в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации, куда войдут представители многие фондов, НКО, специалисты. И уже после консультаций документ будет готовится для внесения в Госдуму в первом чтении.