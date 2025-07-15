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Госдума 421 голосом «за» приняла законопроект, который призван бороться с наметившейся в последнее тенденцией, когда на различных этикетках, обложках, плакатах, сувенирах и т.п. изображаются православные храмы без крестов.

«Закон о запрете так называемого «крестопада» принят. Теперь любители «модернизировать» купола храмов, затирая на них кресты, одним лишь порицанием не отделаются. Исключение сделано только для исторических изображений, когда по каким-то причинам религиозные символы отсутствовали (например, для фотографий, сделанных в советские годы). Следующий шаг – введение мер ответственности за нарушение этого закона. Уверен, они будут далеко не символическим», – сообщил вице-спикер Петр Толстой.

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Его коллега Анна Кузнецова уточнила:

«Вводится законодательный запрет на искажение или отсутствие религиозных символов на изображениях культовых зданий в публичном пространстве, а также на государственных и муниципальных символах. Запрет на стирание будет введен в отношении символов всех традиционных религий страны – христианства, ислама, иудаизма и буддизма».

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев поясняет:

«Будь то учебники, банкноты или сайты госорганов — «затирать» кресты, полумесяцы или звёзды Давида должно быть запрещено».

Помогающий бойцам на СВО волонтер Алексей Живов уверен, что «крестопад» – сознательная диверсия, а не ряд ошибок дизайнеров.

«Либералы-русофобы в кабинетах российской власти таком образом отрабатывают повестку стирания национально-культурной и религиозной памяти русского народа».

С ним согласен правозащитник Кирилл Кабанов:

«Эта история так называемой толерантности пришла к нам из девяностых годов прошлого века. Мы знаем, что в Европе многие отказались от христианских символов. Больше того, это стало наказываться с целью не обижать представителей других конфессий. К чему это привело, мы видим».

Военкор Юрий Котенок опасается, что будут попытки обойти новый закон.