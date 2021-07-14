В России призвали зачистить под корень криминал из СНГ

14.07.2021, Москва, Елена Острякова

На Зеленодольской улице в Кузьминках 12 июля произошла массовая драка между трудовыми мигрантами из Узбекистана и Киргизии. В ней приняли участие 180 человек. Перед дракой они провели что-то вроде стихийного шествия, а также скандировали лозунги, при этом перекрыв движение.

В результате несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы. Полиция задержала более 100 участников побоища, более 50 из них получили административные сроки – 15 суток ареста.

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В МВД сообщали, что задержанные участники драки будут депортированы, некоторым из них затем запретят въезд в Россию. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой приветствует это решение.

Об этом он заявил на youtube-канале «Соловьев.live», передает корреспондент «ПолитНавинатора».

«У нас, к сожалению, во многих районах Москвы, особенно там, где еще сохранилось большое количество ветхого жилого фонда, там же молодежь не живет. Они получают квартиры от дедушек-бабушек и сдают мигрантам. Живут там в основном те, кто работает в доставке, каких-то сервисах. Наши компании, таким образом, снижают стоимость своих услуг, прибегая к услугам мигрантов. Все это понятно, но люди, которые приехали сюда работать, должны соблюдать законы России. Никому мы не позволим устраивать на наших улицах драки, поножовщину. Я думаю, что сейчас принято абсолютно верное решение в отношении всех участников этой драки – выдворение за пределы России. Работать будут у себя на родине», – сказал Толстой.

По его словам, если бы в Москве не было стычек между мигрантами, она по степени безопасности была бы впереди Вены. Причину возникновения мигрантских анклавов в столице он видит в алчности работодателей.

С ним согласен политолог Сергей Михеев.

«Вменяемой миграционной политики у нас не было, и нет. Есть противостояние тех, кто считает, что Россия – это цивилизация и держава, и тех, кто считает, что Россия – это коммерческий проект. Это противостояние выражается во всех сферах жизни, в том числе, в сфере миграционной политики, которая полностью заточена под то, что Россия – это коммерческий проект. Поэтому, давайте завозить максимальное количество мигрантов, потому что это выгодно строительному бизнесу, муниципальным властям, доставщикам пиццы. Это все вранье. Это выгодно только тем, кто зарабатывает на мигрантах сверхприбыли. И строить дома, и работать в ЖКХ, и даже развозить всю эту пиццу могут наши граждане. Другой вопрос, что гражданам России придется больше платить, а это снизит норму прибыли владельцев бизнеса», – сказал Михеев.

Опасность современной миграционной политики он видит в перетаскивании конфликтов из других стран на территорию России.

«У киргизов с узбеками есть многолетняя вражда по поводу Ферганской долины. Там неоднократно возникали кровавые столкновения. Это зрелище не из приятных: убитые, раненые. Когда вы завозите сюда этих людей в огромном количестве и позволяете им создавать закрытые сообщества, вы эти конфликты переносите сюда. У нас что своих конфликтов мало, мало Северного Кавказа? Нам это зачем? Чтобы какие-то бизнес-группы больше денег зарабатывали?», – возмущается Михеев.