В России продолжается серия подозрительных пожаров

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В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Пострадали пять человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Сообщения о крупных пожарах в России, происходящих в последние недели, наталкивают на подозрения о возможной серии диверсий. Экономист Никита Кричевский напоминает, что еще в прошлом году последователи бежавшего за границу экстремиста Вячеслава Мальцева обнародовали программу диверсий «Примус», которая включала атаки на торгово-промышленную инфраструктуру, здания МФЦ, администраций, полиции, налоговой службы, военкоматов. Не исключено, что программа «Примус» теперь воплощается в жизнь в интересах и при участии Украины, пишет Кричевский.

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Экономист обращает внимание на особенность пожаров в подмосковных торговых центрах.

«По всей стране активно горят торговые центры… Возгорания в Химках и в Балашихе случились ранним утром, до прихода посетителей. Осмелюсь напомнить, что гребаные «революционеры», теперь не исключено, что хохлодиверсанты, в этом году активно постили инструкции по операции «Примус», – пишет Кричевский.

Обнародовавший план «Примус» Вячеслав Мальцев, трижды бывший депутатом Саратовской облдумы и дважды баллотировавшийся в Госдуму от КПРФ и либеральной партии «Парнас», выехал за рубеж в 2017 году после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Перед этим он объявил о подготовке к «революцию в России».

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении – это второе крупное происшествие на объекте стратегической инфраструктуры России вдалеке от украинской границы в этом году. В ноябре произошло возгорание на газопроводе в Ленинградской области. Зато торговые центы горели очень часто. Блогер Кристина Потупчик насчитала 20 таких пожаров в 12 регионах. ТЦ горели от Краснодара до Красноярска.

«Судя по всему, в России действует эффективная сеть «поджигателей», о которой власти прямого говорить не хотят, но и поймать никого не могут», – считает социолог Николай Митрохин.

Военкор Александр Сладков допускает, что торговые центры подверглись «диверсионной москитной атаке».

«Собственно, трагедии нет. Есть вызов, на который мы способны ответить. При содействии народа. Если люди готовы вскладчину оказывать гуманитарную помощь воюющим частям, глобально, дружно, повсеместно, то, я уверен, народ откликнется на призыв органов правопорядка и спецслужб поучаствовать в умилении бдительности и повышения уровня безопасности объектов и жилых зон. Формы и методы участия многогранны, описывать их не стоит. Но думать и действовать стоит», – написал Сладков.

Характерно, что либералы предпочитают объяснять пожары экономическими проблемами России.

«Технологическая (само)изоляция РФ кратно повышает риск(и) масштабных техногенных катастроф, причём уже и в краткосрочной перспективе», – утверждает беглый политолог Станислав Белковский.

Блогер Павел Пряников объясняет возгорания, «оглуплением России», активным привлечением в ТЦ на работу мигрантов и желанием собственников получить страховку.

«Разумно предположить, что жгут ради миллиардных страховок. Торговые центры чувствуют себя очень плохо, особенно после ухода западных операторов (плюс переход торговли в онлайн). А за многие ТЦ ещё ведь не отданы кредиты банкам. В такой ситуации разумно поджечь ТЦ, расплатиться по долгам, а остаток конвертировать и вывести за границу (куда и самому переехать)», – пишет Пряников.

«Вначале мы слышали про убыточность ТЦ. Теперь видим массовые пожары этих ТЦ и складов, в общей сложности где-то около двадцати. В итоге все обернётся или выплатами по страховке, покрывающими убытки, или посадками владельцев ТЦ», – считает фермер-либерал Андрей Прошаков.

А вот работающая в Запорожской области тележурналист Юлия Шамаль склоняется к версии о диверсиях и призывает граждан России к бдительности.

«Часть этих происшествий — несчастные случаи. Часть — может, и нет. Есть такое слово — диверсия. Важно твердо уяснить: прошлое ушло безвозвратно, мы все оказались в условиях военного времени. Мы не можем больше позволить себе беспечность. Да, спецслужбы работают. Но ни одна спецслужба мира вас не спасет от оставленной под скамейкой в парке сумки, начинённой взрывчаткой. Или от припаркованного в непривычном месте автомобиля без водителя за рулём. (От выхода человека из такого джихадмобиля до детонации — примерно 2 минуты, проверяла по камерам наружного, знаю). Да, нужны курсы, чтобы люди знали, как правильно действовать в тех или иных случаях. Да, это запрос к системе образования — по организации такого обучения. Но пока давайте все вместе делать хотя бы очевидное: не быть равнодушными. Объединиться с соседями, назначить старшего по подъезду и продумать логичный план, кого и как пускаем и что там с кодовым замком. Ну и не стесняемся трясти участковых по каждому мало-мальски подозрительному поводу (рядовым полицейским тоже еще очень многому научиться предстоит). Помним про историю трагически погибшей Даши Дугиной в этом году и взрывы домов в Москве на ул Гурьянова в начале 2000-х. Тоже «никому и в голову не могло прийти». Не хочу никого напугать. Просто впереди новогодние праздники. Давайте проведём их хорошо. Со здоровым оптимизмом и разумной бдительностью», – пишет Шамаль.

Обозреватель Алексей Васильев предостерегает, что, помимо медийной картинки, диверсии Киева будут преследовать еще несколько целей.

«На такой важный для людей праздник, как новый год, спецслужбы Киева наверняка готовят какое-то значимое действие, способное затмить в инфополе праздничную атмосферу. Надо понимать, что медийные удары противника планируются не просто чтобы «насолить», но являются частью стратегии, по раскачке ситуации внутри страны, с целью разрушения «изнутри»… Ну и, разумеется, стоит помнить про «тихие» диверсии, способные причинить огромный ущерб. Недавняя череда пожаров, возможно и была совпадением, но для предотвращения даже случайных возгораний, необходима не формальная проверка с «подгонкой базы под нашу лажу», а полноценная работа, с пониманием ответственности за её результат. Также, по возможности, следует для всех критических производств, особенно монополистов, заранее продумать дублирование конструкторской документации, критически важной оснастки, а также оборудования, которое в случае утраты, повлияет на обороноспособность страны. Ведь потеря какой-нибудь уникальной матрицы для пресса, может задержать выпуск продукции на несколько недель, а то и месяцев. В нынешних условиях, это может оказаться сродни катастрофы, если речь пойдёт про критически важное оборудование или технику», – пишет Васильев.