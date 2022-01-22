В России продолжают славить украинских идолов

22.01.2022  23:02 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В России продолжают заигрывать с идеологией украинства, не осознавая, что именно с ее помощью был создан проект «Анти-Россия» на исторических юго-западных русских землях.

Примером такого заигрывания является прославление украинского идола Тараса Шевченко, который на самой Украине используется для антирусской пропаганды. На это обратили внимание участники интерактивного круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России продолжают заигрывать с идеологией украинства, не осознавая, что именно с ее помощью...

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«Украинство будет жить, пока памятники Шевченко будут строиться в РФ», – заявил киевский публицист Дмитрий Скворцов.

Его мнение разделил руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

«В Новосибирске недавно открыли сквер Шевченко, а в прошлом году памятник, а в 2016 году библиотеку. Шевченко умер за 30 лет до появления Новосибирска», – напомнил Скориков.

Это – свидетельство того, что вред от идеологии украинства не осознан в РФ, отметил участник из Киева.

«Ну, да – прогибы, прогибы продолжаются под это украинство. Пока они будут продолжаться в РФ, украинство будет жить, – прокомментировал Скворцов. – Нужно сначала из себя выдавить украинца здесь, а потом уже порядок наводить сами знаете где».

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