14.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Результатом новых антироссийских санкций США может стать отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боюсь, что новые санкции несмотря на всю лояльность нашего Центробанка к США, могут повлечь отключение России от SWIFT, – сказал Коломейцев.

По его мнению, ни Центробанк РФ, ни «Сбербанк» не смогли наладить должную работу альтернативной российской системы «Мир».

«На нее деньги могут три дня деньги переводить, а могут не перевести вовсе. Это говорит о нашей крайней уязвимости и недооценке существующих угроз. Эксперты считают, что наша банковская система является фактически периферией Федеральной резервной системы США. Дедолларизация и деоффшоризация экономики не проведена», – сказал Коломейцев.

По его словам, большая часть стратегических активов и головные компании российских госкорпораций находятся в оффшорах, которые контролируются США и Великобританией.

«После первого пакета санкций у нас был массовый отток в мальтийское гражданство за один миллион евро. Там значительная часть были родственники высшего руководства, топ-менеджеры крупнейших стратегических компаний. С какой стати в прошлом году мы 4 триллиона вложили в чужую валюту при 2,5 трлн задолженности бюджетов субъектов РФ. У нас 12,5 тыс строек, в которые вложены государственные деньги, заморожено», – подчеркнул депутат.