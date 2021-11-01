В России провели уникальные учения по оперативной переброске ракет

01.11.2021 11:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Российская армия завершила серию учений по отработке быстрой передислокации уникальных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на расстояние в сотни и тысячи километров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в Минобороны РФ, пишут «Известия».

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Учения были проведены в конце лета и осенью. На одном из этапов ракетчиков с побережья Балтики оперативно доставили в Мурманскую область на усиление Северного флота. Там они выполнили ряд учебно-боевых задач по отражению ударов противника из акватории Баренцева моря.

Для переброски войск использовались корабли, наземный транспорт и самолеты военно-транспортной авиации. Также в рамках учений помимо морских целей расчеты береговых ракетных комплексов наносили удары по наземным объектам. Результаты маневров признаны успешными — на них подтвердилась возможность быстрого усиления того или иного флота в случае возникновения угрожающей ситуации в зоне ответственности одного из них.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков говорит, что теперь флот за считанные часы может создать мощную оборону на любом стратегическом направлении.

«Боеспособность береговых ракетчиков возрастет. Они будут знать, с чем столкнутся при передислокации с флота на флот. Расчеты близко познакомятся с новыми для них театрами военных действий. Изучат особенности работы техники в тех или иных климатических условиях. Возможность быстрого усиления того же Северного флота — это большой плюс. В зоне его ответственности находятся базы стратегических подводных лодок, а также проходит Северный морской путь», – отметил эксперт.

По его словам, теперь побережье страны можно защищать меньшим количеством береговых ракетных комплексов без потери обороноспособности.

«Безусловно, это плюс для экономики страны. Мы потратим меньше денег на производство и обслуживание военной техники», – резюмировал Болтенков.