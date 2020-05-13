В России пытаются реализовать вариант майдана или «перестройки-2» – Прилепин

13.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Разнообразные группы, в том числе и сейчас причастные к управлению Россией, пытаются реализовать крайне негативный для РФ сценарий.

Об этом в программе «Осторожно, Собчак» заявил российский писатель, бывший комбат одного из подразделений ДНР, а ныне лидер новой партии «За правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, что 2014 год сильно изменил ситуацию в России. У нас выявились полярные, противостоящие друг другу политические центры. С одной стороны, патриоты или радикальные патриоты, с другой – либералы или радикальные либералы. Те проблемы, которые тогда (в 2010 году – ред.) стояли передо мной и страной и казались самыми важными, сегодня мне кажутся вторичными», – заявил Прилепин.

Он отметил, что «сейчас в России пытаются реализовать плюс-минус майданный вариант или вариант «перестройка-2» и в это вкладываются очень большие ресурсы».

«Очень серьезные ресурсы не только Ходорковского или условного Леши Навального, а ресурсы разнообразных групп, в том числе тех, которые причастны к управлению страной. Это очень серьезная проблема», – добавил Прилепин.

Он заявил, что эта проблема его настолько пугает, что он не хочет допустить этих людей к власти.

«На сегодняшний момент мне выгодно, что власть сохраняется у Владимира Владимировича Путина», – сказал писатель.