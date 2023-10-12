В России разбираются, кого «предал» Сталин, по мнению Кадырова

Елена Острякова .  
12.10.2023 18:31
  (Мск) , Москва
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День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СССР, Чечня


Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал руководителя СССР Иосифа Сталина предателем.

Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю 250-летия Грозного, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал руководителя СССР Иосифа Сталина предателем. Об этом он заявил...

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«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже. Не было тогда руководителя, который бы мог взять на себя ответственность за свой народ и республику. Сегодня у нас есть команда, не один человек решает все», – сказал Кадыров.

В КПРФ относительно мягко отреагировали на демарш Кадырова.

«Рамзан Кадыров — лидер чеченского народа. Чеченский народ, как и некоторые репрессированные народы, связывает это с именем Сталина. Действия, которые касались репрессий в отношении народов, были осуждены съездом, на этом поставлена точка. Это действие не характеризует всю личность Сталина. Да, был культ, но была и личность. Его нельзя покрывать либо белой, либо чёрной краской. Сталин — неотъемлемая фигура нашей победы над фашизмом», – заявил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Александр Ющенко.

Однако непартийные комментаторы высказались гораздо жестче.

«Кадыров назвал Сталина предателем. Сталин – это Большой террор. Сталин – это Великая Победа. Сталин – это атомная бомба. И Сталин не предатель», – проскандировал в своем тг-канале историк Модест Колеров.

«Круто отплясывать на костях умерших. Выходит, что величайший вождь России, с именем которого россияне шли в бой в ВОВ и победили, «предатель»? Ещё один плевок в сторону России», – возмущен доктор политических наук Игорь Скурлатов.

«Рамзан Кадыров попытался принести ещё одну мусорную бумажку на могилу Иосифа Виссарионовича Сталина. По дороге бумажка превратилась в ведро помоев, которое обрушилось на голову самого хулителя», – резюмировал волну критики бывший дипломат Михаил Демурин.

«Я искренне не понимаю, зачем глава Чечни упорно поднимает себе антирейтинг…», – недоумевает журналист из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисенко.

Однако экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов считает, что официально Кадыров за свой демарш осужден не будет.

«Вал окологосударственного сталинизма немного споткнулся о чеченцев. Что было вполне предсказуемо и предсказывалось много раз. Устройство РФ блокирует возможность для Кремля поправить Рамзана Ахматовича, к тому же для Кремля это технический вопрос. Так что вряд ли Кадырова одёрнут», – написал он.

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