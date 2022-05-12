В России разглядели диверсии в масштабных лесных пожарах

Масштабные лесные пожары, которые вспыхнули в зауральских регионах России в нехарактерный для этого период года, могут быть не случайным стечением обстоятельств, а результатом деятельности российских либералов и их последователей.

Об этом воронежскому изданию «Блокнот» заявила местный политик, член Общественной палаты города Галина Кудрявцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лесные пожары в Курганской, Свердловской областях, Хабаровском и Забайкальском крае не утихают уже несколько недель. За последние сутки их площадь резко увеличилась еще на четыре тысячи гектаров и составляет в общей сложности около 17-ти тысяч гектаров. Всего МЧС России ввело особый противопожарный режим в 49-ти регионах страны.

«Я не верю, что это просто стихийные бедствия, не такая уж сейчас огнеопасная погода. Надо вспомнить, что Зауралье, а особенно Екатеринбург – это была вотчина беглого Ходорковского и прочих «навальнят». Они работают как активная «пятая колонна», приносят государству огромный экономический вред. Надо было давно предложить вознаграждение тем, кто даст информацию о поджигателях, не верю, что местные жители ничего не замечают», – завила Кудрявцева.

Еще один воронежский общественник Константин Квасов ранее предполагал, что в масштабных пожарах могут быть замешаны украинские диверсанты.

Напомним, что российские либералы, последователи названных Кудрявцевой оппозиционеров Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского активно выступают против спецоперации ВС РФ на Украине. Примечательно также, что после начала спецоперации как минимум в шести регионах России неизвестные бросали в здания военкоматов бутылки с зажигательной смесью, что приводило к пожарам. Также в конце апреля произошел крупный пожар в научном институте Минобороны в Твери, известно и о пожарах на складах вооружений, военных предприятиях и воинских частях.