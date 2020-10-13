В России разгорается скандал из-за спектакля «Горбачёв»

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал спектакль «Горбачев», премьера которого сгстоялась на днях в московском Театре наций.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем делать постановку о человеке, результатом деятельности которого стало разрушение страны? Зачем романтизировать это? Лучше экранизировать или увековечить на сцене жизнь прославленных русских генералов Врангеля, Корнилова, Деникина. Они хотели сберечь и защитить Россию, а не разрушали её, как Горбачев», – написал Жириновский.

Раскритиковали спектакль и идейные оппоненты Жириновского – партия «Коммунисты России». Они обратились с письмом в Минкультуры РФ, в котором попросили запретить показ «Горбачева» на территории России.

«Постановка спектакля, посвященного Михаилу Горбачеву, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его», – говорится в обращении.

Спектакль состоит из маленьких историй о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (Евгений Миронов) и Раиса Максимовна (Чулпан Хаматова). Политика занимает в постановке не главную роль, это лишь исторический фон, на котором развиваются взаимоотношения супружеской пары.

Накануне Горбачев сам побывал в театре на предпремьерном показе и похвалил артистов.