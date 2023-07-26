В России разгорелись жаркие споры о запрете почты на Google

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Госдума РФ приняла сегодня поправку к закону «Об информации», согласно которой граждане теперь не смогут регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Теоретически этот шаг можно рассматривать как постепенное вытеснение западных сервисов, например, почтовика Gmail от Google, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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И дело не только в том, что эта компания присоединилась к санкциям против РФ и участвует в антироссийской пропаганде (речь о русофобской цензуре на Youtube). «Гугл» также не сотрудничает с российскими правоохранителями, а это недопустимо в условиях роста украинской террористической угрозы.

Согласно документу, уже с декабря регистрироваться на сайтах можно будет по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другую российскую информационную систему, например, соцсеть «ВКонтакте».

При этом ограничения регистрации не коснутся тех граждан, которые ранее регистрировались через иностранную почту.

Также закон ограничивает долю иностранного участия в капитале новостных агрегаторов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что россиянам не придется менять иностранные почтовые ящики на «Госуслугах» и других интернет-ресурсах РФ. Изменения будут касаться только новых пользователей.

«Регистрация на сайтах через российские сервисы — это дополнительная защита персональных данных. Часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которые персданные попадают в открытый доступ, либо крадутся киберпреступниками»,- написал Хинштейн в своем тг-канале.

Обозреватель Андрей Гусий критикует решение Думы.

«Вопросов нет, мы пытаемся избежать иностранного влияния и прочего. Но у среднестатистического россиянина нет такой информации, которая может представлять интерес для Запада.

Но при этом удобство единого аккаунта для регистраций и входов на сайт, в приложении – есть. И Google или Apple ID – явные лидеры. Отрицая – предлагай. Альтернатива какая? Может быть, у нас есть какой-то аналогичный по удобству сервис? Может быть, у нас есть такой же по универсальности отечественный вариант? Конечно же, нет. Более того, это заставит перестраивать системы регистрации. В общем, идея правильная, но альтернатив нет», – считает Гусий.

Живущий в Германии политолог Александр Сосновский также пишет, что новое законодательство увеличит информационную изоляцию России.

«После того, как миллионы пользователей в мире отключили от российского ТВ, очередной запрет. Ну, не будет же кто-то всерьез утверждать, что слабейшая и неудобная платформа «Смотрим», работает? Кричим на всех углах, что нужно больше информации о России давать в мир. А делается все – ровно наоборот. Не мое дело давать советы. Но не могу не заметить, что решение о запрете регистрации с иностранных адресов, отрежет от «русского мира» очередные тысячи, а может и сотни тысяч, пользователей за пределами РФ», – написал Сосновский.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин успокаивает критиков:

«Удивляет пессимизм некоторых экспертов по поводу новых механизмов авторизации. Вот, например, Андрей Гусий уважаемый задается вопросом: а где же альтернатива? …Видимо, про российские соцсети Андрей Гусий тоже не в курсе – иначе бы знал, что и Вконтакте, и Одноклассники предоставляют всем желающим владельцам сайтов возможность авторизации по аккаунтам ВК и ОК. Не менее популярные решения есть у Mail.ru, у Сбера и некоторых других банков. И это только навскидку: уверен, что на самом деле российских ID-сервисов гораздо больше», – призывает не паниковать Горелкин.