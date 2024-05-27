В России реабилитируют Талибан?

Российский список террористов может вскоре «похудеть» на одну позицию. Пишут, что МИД и Минюст предложили исключить афганский «Талибан» из списка запрещенных организаций. «Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен», — пояснил эту идею министр Сергей Лавров.

В то же время Москва не планирует обмениваться поздравительными телеграммами с правительством талибов в связи со 105-летием установления дипотношений между Россией и Афганистаном. Причина чисто формальная — отсутствие официального признания». В МИД подчеркнули, что без исключения «Талибана» из черного списка признавать действующее правительство Исламского эмирата «будет преждевременно».

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Как сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, его ведомство доложило президенту Путину, что движение «Талибан» с осени 2021 года находящееся у власти в Кабуле, можно исключить из черного списка. В принципе, это логично – делегации талибов несколько раз ездили в Россию, с ними встречались наши официалы и никто из не упрекал в чем-то нехорошем.

К тому же выяснилось, что Россия официально пригласила представителей «Талибана» на Петербургский международный экономический форум в этом году. У Лаврова говорят, что про уровень участия талибов в ПМЭФ им пока неизвестно. Однако в МИД уверяют, что Афганистан прежде всего заинтересован в сотрудничестве с РФ по закупке нефтепродуктов. Темой для обсуждения станут и транзитные возможности Афганистана, которые поспособствуют расширению товарооборота. Напомним, мы уже писали о том, что после смены власти в Кабуле товарооборот между нашими странами вырос аж на 500 %.

Нынешняя попытка «реабилитировать» Талибан – не первая. В октябре 2021 года о том, что Россия приближается к решению об исключении талибов из террористических списков заявлял сам Путин. Он тогда сказал, что сначала это должен сделать Совет безопасности ООН.