В России реагируют на санкции США – большинство крутит у виска

15.04.2021, Москва, Елена Острякова

Президент США Джо Байден подписал указ, которым ввел новые санкции «в связи с пагубными действиями России». Будут высланы из страны 10 сотрудников российских дипмиссий.

Также с 14 июня финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении облигации российских ЦБ, Минфина и ФНБ и давать им ссуды. США наложили санкции на 6 российских технологических компаний, а также на ряд компаний и людей, которые они связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и российскими спецслужбами и обвиняют во вмешательстве в американские выборы и в демократические процессы в Африке. Заодно под рестрикции попали крымские чиновники.

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Трагично новости были восприняты только в либеральном лагере РФ.

«Америке не нужен никакой Шестой флот у берегов Украины, для того чтобы продолжать превращение России с изоляционной политикой Путина в полный экономический отстой: перекрыть все технологии, продолжать отдавливать Россию на периферию мира», – злорадно констатировал либеральный писатель Виктор Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы». .

«Новый пакет санкций еще больше повышает «токсичность» российской экономики на мировом уровне. Собственно говоря, ситуация становится аналогичной той, под которую попал Иран – все отечественные компании теперь опасные партнеры. Полагаю, что данный пакет как раз призван усилить внутреннее давление и обострение конфликта между «умеренными» и «максималистами», – вторит ему политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале.

А вот экономисты откровенно радуются, несмотря на рефлекторное падение рубля сегодня.

«Что ж, ура, товарищи. Возьму на себя смелость утверждать, что грядущие рестрикции стране во благо. Если у финансовых властей мозги имеются, страна от новых санкций только выиграет», – пишет Никита Кричевский.

«Расширение санкций против обязательств российского долга. Мера неприятная, но для макроэкономической стабильности она большого значения все же не имеет. Более того, от нее могут пострадать американские инвесторы, которым и запрещено покупать российский долг. Вместо них это с удовольствием будут делать другие иностранцы», – объясняет программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Другая часть комментаторов считает американские санкции бессмысленными.

«Стоит дождаться реакции экономики, надо смотреть на реакцию рынков. Все-таки, в последнее время возникло ощущение, что санкции достигли какого-то тупика», – сказал в эфире «Эха Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Санкции США против России все больше носят договорной характер. Они вроде как есть, но эффекта от них нет», – пишет политолог Марат Баширов.

«Санкции будут еще более жесткими… Этим BDSM-обещаниям, видимо, не сбыться никогда», – иронизирует телеведущая Тина Канделаки.

«Я считаю, что это сговор элит, что это их торговля. К интересам страны, к интересам народа это не имеет никакого отношения. Есть эти санкции, нет этих санкций — люди как жили, так и живут своей параллельной жизнью», – заявил в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко.

Эксперты сходятся на том, что санкции будут иметь в большей степени политические, а не экономические последствия. МИД РФ уже пообещал дать симметричный ответ и вызвал доя объяснений американского посла.

Вероятнее всего, теперь без ответа останется направленное Байденом Путину предложение о встрече, а также приглашение на саммит по проблемам климата.

«Что касается тех сигналов, которые должны были пройти: честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошёл куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили», – заявили сегодня спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Встреча на высшем уровне в контексте развернутой США новой “холодной войны” против России не может привести к прорыву, а разговоры о стремлении к нормализации отношений направлены, скорее, на дезориентацию Москвы. Предложение о переговорах с их стороны – это не диалог с контрагентом, это общение с врагом», – считает сенатор Алексей Пушков.

«Введенные рестрикции создают весьма неблагоприятный фон для перспектив встречи президентов РФ и США. Россию вынуждают отвечать, отвечать жестко и по всему набору санкций», – прокомментировал решение американского президента глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

«Я, наверное, последний человек в мире, который бы давал советы Путину, но мне кажется, что встречаться с психбольными стоит только в русских психиатрических учреждениях. Чтобы помочь им. А психическим в Белом доме пусть Америка помогает», – шутит журналист Максим Кононеко.

В России полагают, что вводя санкции, США решают не столько международные, сколько внутренние проблемы.

«Байдену искусственно накачивают субъектность, он в глазах американского истеблишмента по-прежнему слабый президент. Об этом говорит весь медийный антураж и вокруг введения новых санкций против России, и вокруг вывода американских войск из Афганистана. Поэтому Кремль правильно делает, что держится от этого «продвижения» Байдена на значительном расстоянии», – пишет политолог Максим Жаров.

«США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран – России, Китая, Европы и Ближнего Востока. Весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу. Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придётся выстраивать отношения, которые ими же разрушены», – уверен спикер Госдумы РФ Максим Жаров.