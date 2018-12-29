29.12.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Политические убийства, Права человека
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В России решается вопрос о возбуждении уголовного дела по убийству ополченца во Львове

В Следственном комитете России решается вопрос о возбуждении уголовного дела по убийству российского ополченца Валерия Иванова в колонии во Львовской области.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Родион Мирошник, советник главы ЛНР.

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«Сегодня тело Валерия Иванова с почестями предано земле, но вчера после доставки тела в Северодвинск, по требованию представителей Следственного комитета России, была проведена экспертиза и были зафиксированы повреждения, которые привели к смерти.  Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту его гибели.

Вся информация о собранных фактах, связанных с гибелью Валерия Иванова в украинском плену, будет передана уполномоченному по правам человека ООН, чтобы на международном уровне были даны правовые оценки действиям Киева по отношению к военнопленным и выполнению последними положений Женевской конвенции, других международных актов.

Смерти и издевательства над военнопленными в украинском плену не должны повторится. Там сегодня остаются, только подтверждённым данным, более 200 военнопленных. Их жизнь и здоровье должны быть защищены и, не смотря на противодействие Киева, они в кратчайшие сроки должны переданы республикам Донбасса», – сказал Мирошник.

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