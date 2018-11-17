В России решили создать свою партию регионов
Чтобы погасить нарастающую в России протестную волну, необходимо создать партию, которая объединит региональные элиты.
Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Максим Жаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно дать возможность региональным элитам, как минимум, высказываться по актуальной повестке. Я думаю, что вопрос о возобновлении какой-нибудь партии регионов стоит по-прежнему в повестке. И ближе к выборам в Госдуму он может стать единственным способом ликвидации протестной волны», – сказал Жаров.
Ведущий Дмитрий Орлов предостерег коллегу от использования названия разгромленной на Украине партии Виктора Януковича.
«Партия Регионов – это опасный бренд. Мы его уже наблюдали», – сказал Орлов.
Метки: Дмитрий Орлов, Максим Жаров, Партия регионов
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