В России решили создать свою партию регионов

17.11.2018, Москва, Василий Иванов

Чтобы погасить нарастающую в России протестную волну, необходимо создать партию, которая объединит региональные элиты.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Максим Жаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно дать возможность региональным элитам, как минимум, высказываться по актуальной повестке. Я думаю, что вопрос о возобновлении какой-нибудь партии регионов стоит по-прежнему в повестке. И ближе к выборам в Госдуму он может стать единственным способом ликвидации протестной волны», – сказал Жаров.

Ведущий Дмитрий Орлов предостерег коллегу от использования названия разгромленной на Украине партии Виктора Януковича.

«Партия Регионов – это опасный бренд. Мы его уже наблюдали», – сказал Орлов.