В России родился гигант цифровой экономики

25.09.2020, Москва, Елена Острякова

Покупка «Яндексом» «Тинькофф банка» – знаковое явление для России.

Об этом в интервью телекомпании RTVI заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что у нас, с одной стороны, банки пытаются докупать разные цифровые активы, выстраивая свои большие экосистемы, а здесь у нас интернет-компания покупает банк, чтобы обеспечить более широкий спектр сервисов, которые они будут предлагать своим клиентам.

Это большая, знаковая история. Это конкуренция больших разнообразных, комплексных, многоотраслевых экосистем, то есть, настоящая цифровая экономика», – сказал Шадаев.

Он подчеркнул, что в данном случае Россия повторяет все международные тренды.

«Все крупные международные компании тоже отстраивают свои экосистемы. Здесь потребитель все решает, поэтому здесь для тех людей, которые принимают решения о таких сделках, очевидно, есть экономическая оценка выгоды от этого», – сказал Шадаев.

«Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% TCS Group (управляет Тинькофф Банком) за 5,48 млрд долларов. Как утверждают эксперты, эта сделка обнуляет планы «Сбербанка» по покупке «Яндекса». На фоне разговоров о сделке – акции «Яндекс» уже поднялись на 8%.