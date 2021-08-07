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07.08.2021, Москва, Андрей Романов
 
Война, Дзен, Дзен2, Донбасс, Культура, Россия, Русская Весна
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В России с нетерпением ждут премьеры фильма «Солнцепек» о событиях на Донбассе

В Сети появился трейлер «Солнцепека» — российского фильма, сюжет которого разворачивается вокруг семьи из...

В Сети появился трейлер «Солнцепека» — российского фильма, сюжет которого разворачивается вокруг семьи из Луганской области, оказавшейся в самом эпицентре гражданского конфликта 2014 года.

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Режиссерами драмы, основанной на реальных событиях, выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Они постарались максимально точно передать ужасы боевых действий, с которыми столкнулись жители региона семь лет назад.

Главный герой «Солнцепека» — Влад Новожилов, ветеран Афганской войны. Персонаж, которого сыграл актер Александр Бухаров, зарекся браться за оружие и попытался вместе с семьей покинуть зону боевых действий и уехать в Россию. Однако из-за того, что граница на тот момент находилась под контролем украинской погранслужбы, Новожилов и его родные вынуждены остаться в Луганской области — чтобы спасти семью, мужчине приходится сделать нелегкий моральный выбор.

Вышедший трейлер не оставляет зрителя равнодушным — россияне с нетерпением ждут премьеры «Солнцепека». До события осталось совсем недолго: на большие экраны картина выйдет 12 августа. Транслировать ленту будут кинотеатры сети «Формула кино» по всей территории РФ.



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