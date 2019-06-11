В России считают, что Плахотнюк обречен

11.06.2019, Москва, Елена Острякова

Попытки принадлежащей олигарху Владу Плахотнюку Демократической партии Молдовы удержаться у власти обречены на провал.

Такое мнение озвучил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытки криминально-олигархических сил цепляться за власть через решения “карманного” Конституционного суда обречены на провал и ничего не стоят даже в правовом плане. Демократам пора признать свое поражение, пора понять, что их возможные провокации не будут поддержаны ни народом Молдавии, ни зарубежными партнерами», – цитирует Миронова пресс-служба «Справедливой России».

Конституционный суд Молдавии не согласился с решениями парламентского большинства. КС в очередной раз отстранил президента Игоря Додона от должности и объявил врио главы государства представителя Демпартии.

Миронов поздравил президента Молдовы Игоря Додона с тем, что ему удалось добиться диалога ведущих политических сил, а Партии социалистов РМ Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера парламента.

«Мы рады успехам наших молдавских соратников. Уверен, что совместными усилиями президенту Додону и коалиционному парламенту удастся преодолеть политический кризис, который пытаются искусственно создать в стране сторонники прежней власти», – сказал Миронов.