15.05.2018, Москва, Елена Острякова

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В России сделали первый шаг к контрсанкциям

Госдума РФ сегодня единогласно приняла в первом чтении закон от контрасанкциях. Он позволит президенту и правительству формировать чёрные списки иностранных граждан и вводить ограничения на ввоз товаров из США и других стран, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Всего названо 16 направлений, по которым могут быть применены санкции. В законопроекте говорится об органичении импорта из США, возможности ограничения сотрудничества России и Америки в ракетной, атомной и авиастроительной отраслях.

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«Все должны понимать, что на каждый удар, нанесенный по интересам нашей Родины, по правам и свободам наших граждан, мы будем отвечать контрударом», – сказал первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам полномочного представителя правительства РФ в правительстве Александра Синенко, можно прогнозировать большое количество попыток в судебном порядке обжаловать действия правительства по введению контрсанкций.

«Поэтому правительство заинтересовано в том, чтобы получить четкую ясную правовую основу для своих действий. Закон дает такие основания», – сказал Синенко.