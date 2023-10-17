В России серьёзная проблема с реабилитацией тяжело раненых – председатель фонда «Защитники Отечества»

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Ветераны СВО вынуждены в общей очереди ждать высокофункциональные протезы, поскольку государственный фонд «Защитники Отечества» не имеет права на их приобретение.

Об этом на заседании «круглого стола» в Совете Федераций на тему «Комплексная реабилитация участников специальной военной операции, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач» сообщила председатель фонда Анна Цивилева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второй вопрос, наверное, очень острый – это вопросы протезирования и реабилитации. По указу президента Российской Федерации фонд должен обеспечивать самыми современными высокофункциональными протезами конечностей. Средства на эти цели в бюджете фонда заложены, и средства достаточные. Однако попечительским советом фонда высоко функциональные протезы не были включены в перечень технических средств реабилитации, закупаемых нами, и сейчас средства, находящиеся в распоряжении фонда, могут быть направлены только на закупку моделей спортивных протезов и колясок. Для решения этой задачи требуется обращение, наверное, сенаторов, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, чтобы внести в перечень высокофункциональные протезы. Ребята встают в общую очередь протезирования, и мы сталкиваемся с такой ситуацией, что они не могут быть протезированными по году, они в общем-то лишены этой возможности. А при этом утрачивается функционал, социализация этого человека. На мой взгляд, это как раз не приоритетное отношение к нашим ветеранам», – отметила она.

Само по себе наличие у инвалидизированного ветерана высокотехнологичного протеза также не даёт полного восстановления. Ветераны, которые сегодня получают протезы, не могут ими пользоваться частично или полностью в виду отсутствия реабилитации и обучения обращению с данным изделием.

«Я лично встречалась с ребятами, которые получили протезы по линии Социального фонда России, Министерства обороны или приобрели их самостоятельно через благотворительные организации. К сожалению, многие из них не умеют пользоваться и едут на инвалидных колясках, держа протез ноги в руках», – подчеркнула Цивилева.

По ее словам, система комплексной реабилитации на сегодняшний день практически не работает. Тогда как крайне важно не прерывать медицинскую реабилитацию которая начинается ещё во время лечение в госпитале. Протезирование должно в себя включать обязательные элементы медицинской реабилитации, перечень и объём медицинской помощи при протезировании должен быть нормативно закреплён в стандартах протезирования, которые вообще отсутствуют. Кроме того, в связи с длительными сроками ожидания путёвок на санаторно-курортное лечение через Соцфонд иногда ожидание составляет до 3 лет.

«Я считаю важным наделить фонд полномочиями хотя бы имеющих тяжёлую степень инвалидности. Этот этап комплексной реабилитации, который нельзя откладывать», – заключила глава фонда.