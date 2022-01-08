В России школьникам на деньги Запада рассказывали о невинно репрессированных нацистах

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с требованием прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ «Человек в истории. Россия XX век», который на протяжении более чем 20 лет проводит ликвидированное недавно организация-иноагент «Мемориал».

Текст обращения размещен на официальном сайте «Ветеранов России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По заявлению организаторов, целью конкурса является формирование у школьников в возрасте от 14 до 18 лет «интереса к российской истории». Представители «Мемориала» отчитываются, что каждый год рассматривают от 1,5 до 2 тысяч школьных работ из всех регионов России. Сочинения победителей «Мемориалом» публикуются в сборнике, который переводится на немецкий, норвежский и итальянский языки», – говорится в обращении.

В августе минувшего года израильский историк Арон Шнеер нашел в списке «Жертв политического террора в СССР», составленном «Мемориалом», троих пособников нацизма, прибалтийских карателей. Есть даже протоколы их допросов, где они сознаются в преступлениях. В частности Иван Лисовский стал участником казней 11 000 евреев Даугавпилса. Лично добивал лопатой, достреливал пистолетом, мародерствовал, ходил по трупам.

«Мемориал» эти фамилии оперативно из своей базы удалил, но теперь там же найдены еще 19 таких же персонажей.

«Да, они сегодня удалили, но мы выявили снова участников-гитлеровцев, нацистов, членов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), полицаев», – рассказал председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.

Он привел в пример Дмитрия Макарчука, который все еще находится в поисковой системе «Мемориала» как репрессированный. Этот человек охранял 2500 заключенных советских граждан еврейской национальности, а также евреев других государств в Травниковском лагере. К середине декабря 1943-го все евреи, содержащиеся в Травниковском лагере, были расстреляны.

27 декабря 2021 года «Ветераны России» обратились к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием провести проверку общества «Мемориал» на предмет «отрицания, умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников путем увековечения их памяти как жертв политических репрессий» в списке «Жертвы политического террора в СССР».

«Общество «Мемориал», спекулируя на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь советских мирных граждан»,— говорится в обращении.

Анализ финансовых отчётов, предоставленных НКО-иноагентами в Министерство юстиции РФ за первые три квартала 2021 г., показал, что на счета «Мемориала» поступали из-за рубежа самые большие объемы средств. Межрегиональный правозащитный центр «Мемориал» освоил 62 млн рублей, «Международный Мемориал» — почти 60 млн рублей. Это треть от всех средств, поступавших в прошлом году на финансирование общественных организаций в России – 358 млн рублей иностранного финансирования.

«Намеренная фальсификация истории – реальная угроза существованию государственности. Если попустительствовать такой деятельности возможны 2 сценария: люди перестают верить фактам вообще, а это означает риск повторить произошедшее, которого, мол, и не было вовсе, раз не поймёшь, где правда, и второе: люди верят любому промыванию мозгов и принимают на веру поданные факты, а это означает, что и все остальное беспрепятственно укладывается в сознании: говорят правда, значит, надо верить и покорно слушаться тому, кто говорит. Оба сценария суть пути тупиковые, ведь разруха, как известно, начинается в головах. На все это и работают те самые западные фонды, которые многие годы беспрепятственно действуют в постсоветских республиках, на наших границах. Мы же выводы, к счастью, сделали: исторические фальсификаторы – «Международный Мемориал» лишён возможности функционировать в нашей стране. А теперь время для сожалений: сколько ещё таких «мемориалов» работает в учебных заведениях, готовит почву для внутреннего разлада в России – подумать страшно», – написала в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Мария Бутина.