В России шокированы после изучения программного обеспечения перехваченных «Хорнетов» – Кнутов

В используемые Украиной в войне с Россией беспилотники добавили функцию сознательной атаки на машины скорой помощи и гражданский транспорт.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт рассказал, что России удалось заглушить и посадить в идеальном состоянии «как будто с завода» американский дрон «Хорнет», которые используются для перерезания логистики Крыма.

«Когда посмотрели, были отчасти в шоке. Почему? В программу заложены какие объекты? Условно, боевой танк, бронированная машина, БТР, еще что-то. А когда у дрона заряд батареи заканчивается, значит он должен упасть куда-то и взорваться, самоликвидироваться. Вот они туда заложили автобус, машину скорой помощи и пожарные машины, и обычных гражданских людей.

Поэтому «Хорнеты» бьют по автобусу с белорусскими детьми, по машинам скорой помощи и так далее. Это Украина такую модернизацию программного обеспечения провела и применяет. Сделано, чтобы дрон не пропадал зря и не было его пустой самоликвидации», – резюмировал Кнутов.