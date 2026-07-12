В России шокированы после изучения программного обеспечения перехваченных «Хорнетов» – Кнутов

Игорь Шкапа.  
12.07.2026 16:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1103
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


В используемые Украиной в войне с Россией беспилотники добавили функцию сознательной атаки на машины скорой помощи и гражданский транспорт.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В используемые Украиной в войне с Россией беспилотники добавили функцию сознательной атаки на машины...

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Эксперт рассказал, что России удалось заглушить и посадить в идеальном состоянии «как будто с завода» американский дрон «Хорнет», которые используются для перерезания логистики Крыма. 

«Когда посмотрели, были отчасти в шоке. Почему? В программу заложены  какие объекты? Условно, боевой танк, бронированная машина, БТР, еще что-то. А когда у дрона заряд батареи заканчивается, значит он должен упасть куда-то и взорваться, самоликвидироваться. Вот они туда заложили автобус, машину скорой помощи и пожарные машины, и обычных гражданских людей.

Поэтому «Хорнеты» бьют по автобусу с белорусскими детьми, по машинам скорой помощи и так далее. Это Украина такую модернизацию программного обеспечения провела и применяет. Сделано, чтобы дрон не пропадал зря и не было его пустой самоликвидации», – резюмировал Кнутов.

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English version :: Читать на английском В России шокированы после изучения программного обеспечения перехваченных «Хорнетов» – Кнутов

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