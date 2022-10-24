В России скандал из-за хейт-спич на RT

Новости Украины

Скандал разразился из-за высказывания телеведущего Антона Красовского в эфире RT.

Он беседовал с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, и тот вспомнил, что в детстве на Закарпатье ему украинские дети говорили о том, что Украина оккупирована «москалями».

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«А прям топить таких надо было, прям, где «плыне кача». Прям топить этих детей, топить. Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, а наш метод. Сказал, что «москали оккупировали», бросаешь в реку с бурным течением. Они засрали Карпаты, уничтожили, Карпаты это отвратительно, у них там есть очень плохие домики, и каждая изба называется смерекова хата. И прям в эту смерекову хату забивать и жечь», – разразился Красовский хейт-спичем.

При этом Лукьяненко испытывал явное неудобство, напоминал, что на Руси обычно воспитывали розгами, говорил, что такая жестокость «не наш метод» и явный экстремизм.

На тираду Красовского оперативно отреагировал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

«Лучшего подарка киевскому режиму не придумать. Там просто информационное цунами – русские идут убивать наших детей, фашисты у порога, все на бой с детоубийцами. И дополняются призывы роликом с самодовольно и омерзительно хихикающим Красовским. Сейчас не имеет никакого значения, что побудило его совершить информационную диверсию. По России нанесен мощный информационный удар. Поэтому сейчас вопрос не к Маргарите Симонян – уволит она Красовского или нет. Сейчас вопрос к ФСБ и Следственному комитету – получит информационный диверсант по заслугам или нет», – заявил он.

Глава RT Маргарита Симоньян оперативно прекратила сотрудничество с Красовским.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. Мы не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным», – написала Симоньян в своем ТГ-канале.

Кроме того глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Красовского про детей на Украине.

Сам журналист публично раскаялся.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», – заявил Красовский.

Также он выразил надежду на то, что его простят. Однако либеральная общественность не успокаивалась.

«Насколько же человек сошёл с ума от вседозволенности, что ему «неловко» что кому-то «показалось», – написала скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

Однако нашлись и те, кто возмутился скорой расправой над Красовским.

«Антона попытались захватить в ловушку либеральничающего чистоплюйства. Особенно отвратительного, если прикинуть, что на/в Украине такое высказывание не вызвало бы даже тихущей бавовны. «Но мы же не Украина!». Да. И возможно именно поэтому мы со свистом сдаем города, за которые Украина дралась бы месяцами. Может быть стоит немного побыть Украиной и отстоять хотя бы пару городов? Суть спора, конечно, не в том убивать или не убивать чьих-то детей. Это подмена и манипуляция. Суть в том, что когда вам говорят «Ты москаль-оккупант», то говорящего такое надо уничтожить. Просто потому что он вырастет и уничтожит ваших «детей-оккупантов», чем, собственно, выросшие фигуранты обсуждаемой истории и занимаются сейчас в составе ВСУ», – написал националист и публицист Егор Холмогоров.

«Давайте будем объективны. То что озвучил Красовский, озвучивается с противоположной стороны на протяжении 8 лет как минимум (на самом деле намного дольше). И никаких терзаний совести там, на противоположной стороне, такие высказывания никогда не вызывали», – считает молдавский политолог Владимир Букарский.

«Есть у «противоположной стороны» штатные медиа-людоеды? Да, есть в количестве. Их используют осознанно в рамках информационно-психологической войны, там и тогда, где и когда надо оказать точечное воздействие на психику противника, то есть нас. Ну, чтобы, например, люди, идущие работать в российские органы власти в Запорожской и Херсонской областях, до дрожи боялись, что их в любой момент взорвут, их семьи выкрадут и убьют с особым садизмом. И когда такие людоеды это обещают, они выглядят не как Красовский, а так, что как-то сразу веришь, что не только сказали, но и сделают не парясь. У нас же подобные «непроизносимые речи» выглядят как отдельный всхлип истеричного московского журналиста, которому хочется посоветовать для начала хотя бы курицу убить на камеру, а потом сварить из неё суп и съесть. На месте противника я б с этого всего разве что поржал в кулак — хотя публично, конечно, реагировал бы штатным гуманитарным ором по методичке», – пишет московский эксперт Алексей Чадаев.