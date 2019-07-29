В России скоро закроется ещё один «рассадник демократии»

29.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

Согласно решению Генпрокуратуры РФ, один из самых одиозных и антироссийски настроенных иностранных аналитических центров вскоре должен покинуть Россию, поскольку он признан «нежелательной организацией, угрожающей основам конституционного строя и безопасности страны». Речь идёт о так называемом «Атлантическом совете» (Atlantic Council), возглавляемым послом США в России Джоном Хантсманом.

«Атлантический Совет» (АС) – это некоммерческая структура при НАТО, действующая еще с 1961 года с целью «развивать сотрудничество между США и Европой».

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Как заявлено в уставе организации, АС «продвигает принципы лидерства и участия в международных отношениях, основанных на центральной роли НАТО в решении глобальных проблем, для построения более безопасного мира».

Для достижения заявленных целей у Совета имеется разветвленная сеть финансовых и лоббирующих компаний и государственных организаций.

Среди них, например, Национальный Совет по разведке США (National Intelligence Council), Госдеп, множество крупнейших корпораций мира, Фонды Карнеги и Рокфеллера, а также государства ОАЭ и Бахрейн. Частных спонсоров, продвигающих интересы Америки, в списке доноров Совета тоже предостаточно.

Если обратиться к данным за 2018 финансовый год, то среди главных доноров указаны британский МИД, вездесущий Госдеп, Facebook, МИД Швеции, министерство обороны США, крупнейшие оборонные концерны Lockheed Martin, корпорация Boeing, Raytheon, минобороны и МИД Норвегии, фонды Рокфеллера и Карнеги, ВМС и ВВС США, НАТО и многие другие явные и тайные кукловоды.

Используя мировую сеть вовлечённых в структуру политиков, государственных чиновников и крупных бизнесменов, Совет продвигает идеологию американской политики и ее лидерства.

Например, страны Латинской Америки, благодаря растущим рынкам и богатым месторождениям энергоресурсов выглядят заманчиво для США не только в свете «Доктрины Монро», но и как «стратегические кладовые» Мирового Гегемона.

Цель Совета – интегрировать Латинскую Америку, прежде всего Бразилию и Аргентину, в так называемую «атлантическую ось» США и Европы. Для достижения этой цели «атлантисты» стараются задействовать потенциал, который предоставляет необъятный трансатлантический рынок.

В Совете планируют привести финансовые рынки Латинской Америки в соответствие с едиными юридическими и банковскими правилами США и Европы, одновременно задействовав трехсторонние переговоры по энергетическим вопросам, представляющим глобальный интерес.

Достаточно вспомнить, как три года назад президент США Обама проявлял огромную активность в сколачивании «атлантической» и «тихоокеанской» политико-экономической оси. И если в Юго-Восточной Азии старания «атлантистов» не увенчались успехом, то в пробуждавшихся Аргентине и Бразилии американцам удалось установить проамериканские и даже профашистские режимы (Болсонару в Бразилии).

В Евразии АС реализует единый Евразийский проект, главой которого является Джон Хербст, бывший посол США на Украине во время первого Майдана в 2004 году.

Здесь козырный интерес «атлантистов» прикован к бывшим странам Варшавского Договора, а также Украине, Грузии и другим постсоветским республикам, включая, конечно же, Россию.

В последнее время заметен повышенный интерес «Атлантического Совета» в отношении Черногории: «атлантисты» прилагают максимум усилий для вовлечения бывшей союзной республики Югославии в НАТО и противостояние с Сербией.

В окучивание Черногории вовлечена целая армия персон и организаций: американские конгрессмены и посольства США в Европе, грантораздаточные конторы. Из тех, что на слуху – USAID, «Национальный фонд демократии» (NED), а также соросовская лавочка «Открытое общество».

В 2015 году члены «Атлантического Совета» посещали Грузию. Целью поездки делегации была заявлена «реализация новой инициативы, направленной на содействие евроатлантических устремлений Грузии сформировать трансатлантическую стратегию для Восточной Европы». В рамках визита «атлантисты» встречались с президентом Грузии и представителями всех ветвей власти.

делегация Атлантического Совета в Грузии

Результат этих визитов мы наблюдаем сегодня в виде усиления градуса неадеквата в грузинской политике, а также в повышенном участии Грузии в партнёрских программах и учениях НАТО, как сухопутных, так и морских.

Что до Украины, то усилия «порохоботов» по насаждению «западных ценностей» в обществе были по заслугам оценены американскими «атлантистами». В сентябре 2014 года Порошенко получил престижную награду «Global Citizen Award» из рук главарей «Атлантического Совета».

2014 год. Порошенко вручается премия Атлантического Совета

Интересно, что главным спонсором «Атлантического Совета» на Украине выступает нефтегазовая компания «Бурисма». Деятельность НПО на Украине развернулась настолько активно, что в 2016 году толкать речь на площадке АС выезжал тогдашний премьер Яценюк, а в самой Украине практикуются регулярные встречи «атлантистов» с украинскими политиками. В апреле 2018 года по инициативе Совета в Харькове прошёл съезд, посвящённый «взаимодействию США и Украины».

выступление Яйценюха на сессии Атлантического Совета 30 июня 2016 года

встреча члена Атлантического Совета с Парубием

Как выяснилось, на площадках «Атлантического Совета» часто мелькают не только украинские политики, но и российские «несистемные» оппортунисты из числа угашенной либерды. Так, Совет неоднократно привечал и давал выговориться с высоких трибун таким одиозным деятелям, как Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Илья Яшин, Жанна Немцова, Сергей Алексашенко и другим неразгибаемым борцам за «свободную, демократическую Россию».

оппозиционер Яшин приехал за подогревом в Атлантический Совет

Каспаров, к примеру, выступал перед «атлантистами» с зажигательными лекциями о «диктатуре в России» и в 2015 году приезжал получать премию. Дочь Немцова Жанна ходила на одном из сборищ АС с протянутой рукой, прося подаяния в фонд имени своего покойного папеньки – Бориса Немцова.

Каспарыш принимает премию мира от “атлантистов” в 2015 году

Слезинки измученной «тоталитаризмом» сиротки Жанны не остались безответными: «Атлантический Совет» пустил шапку по кругу, насшибав на премию «жертве режима» Борису Немцову в размере один миллион евро! Деньги, как нетрудно догадаться, были переданы его скорбящей дочурке.

Милов смотался в Вашингтон – разузнать про санкции

За «средствами в поддержку российской демократии» и с докладом о войне в Донбассе приезжал великий эксперт Илья Яшин, выпрашивать подаяние на распространение своих трудов среди российской общественности.

ну, и куда же без Ходора…

Вхож в «Атлантический Совет» обладатель подмоченных штанов и репутации, лидер ПАРНАС Михаил Касьянов. В «мозговом центре НАТО» Миша-два-процента активно топил за расширение антироссийского санкционного списка.

Миша-два-процента в логове “атлантистов”

Борьба же Совета с «российской дезинформацией и фейками» – отдельная история. В частности, сетевой проект «атлантистов» под названием DisinfoPortal направлен на то, чтобы втюхать западному обывателю искажённую информацию о России. Информационный ресурс представляет собой подразделение сетевых опарышей, набрасывающих известную субстанцию на вентилятор, в числе которых выходцы из Украины, стран Балтии и Польши. И, почему-то не удивляет тот факт, что в информационной борьбе против России «атлантисты» охотно прибегают к сотрудничеству с «диванными экспертами», например, из группы Bellingcat.

Чтобы окончательно поставить диагноз подрывной антироссийской деятельности «Атлантического Совета», приведем всего лишь один пассаж из выступления «атлантистов», посвящённого тухлому «делу Скрипалей».

Так вот, из «аналитического центра» заявили, что Россия всё равно виновата, пусть даже она не травила Скрипалей.

Странно и даже стыдно, что российский филиал «Атлантического совета» существовал и гадил в нашей стране так долго. Подрывную деятельность пропагандонов, распространяющих штампы антироссийской пропаганды Запада, следовало пресечь давно. В идеале – гнать взашей при любой попытке влезть на нашу территорию. В распространяемых ими «аналитических материалах» объективность не ночевала: концентрированная клевета. И очень хорошо, что в России на ещё один русофобский гадюшник стало меньше.