В России создадут международный видеоархив воспоминаний ветеранов ВОВ

В 2022 году запустят единый ресурс с видеовоспоминаниями свидетелей и ветеранов Великой Отечественной войны, который в будущем может быть использован, в том числе, и при составлении школьных уроков истории.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила зампред Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского ОД «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«К сожалению, фронтовиков с каждым годом становится всё меньше и меньше, а попыток переписать историю всё больше и больше. Поэтому сегодня я хотела анонсировать запуск проекта по созданию международного видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Мы хотели запускать этот проект в следующем году, но понимаем, что именно сейчас нужно это сделать, именно сейчас нужно успеть. У нас в стране трепетно относятся к памяти, и разные организации уже много лет собирали воспоминания свидетелей, ветеранов ВОВ. Только в нашем движении хранится более 10 тысяч таких воспоминаний, но, к сожалению, нет единого ресурса, куда можно обратиться и в удобном формате дальше использовать эти видеовоспоминания, например, при составлении уроков в школе. Кроме того у нас очень мало свидетельств и воспоминаний тех людей, которые в настоящий момент проживают на территории других государств. А как нам кажется, именно вот этой части нам не хватает, и это обязательно нужно успеть записать», – сказала парламентарий.

По её словам, именно общими усилиями можно создать настоящий международный архив таких свидетельств.

«Мы предлагаем объединить усилия и создать такой международный архив. Сам портал, который мы разрабатываем, начнёт действовать со следующего года, а сейчас можно, и мы призываем собирать реальные видеовоспоминания на нашу почту «[email protected]». Вся подробная информация будет размещена сегодня на сайте «Волонтёров Победы». Я уверена, что Победа будет за нами, потому что правда на нашей стороне», – заключила Амельченкова.