В России создают поезд быстрее взлетающего самолета

Елена Острякова.  
19.06.2025 18:17
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Россия, Транспорт


Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) совместно с РЖД решает задачу создания первого в России высокоскоростного электропоезда.

Об этом президент Российской академии транспорта Александр Мишарин заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) совместно с РЖД решает задачу создания первого в...

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«Проект действительно уникальный. Нам поручено создание высокоскоростного поезда со скоростью 400 км в час. Такие технологии имеют только две страны, которые занимаются этим много лет. Уникальный двухсистемный привод, что для таких скоростей не применяется.

Скорость взлета самого крупного самолета – 280 км в час. При этом он в плотных слоях атмосферы находится несколько минут. Поезд со скоростью 350-400 км в час постоянно находится в таких слоях атмосферы, то есть имеет колоссальное воздействие воздуха и еще имеет воздействие инфраструктуры», – сказал Мишарин.

Первый поезд запустят в 2028 году. На первом этапе от будет ходить между Москвой и Санкт-Петербургом. Потом такие же поезда запустят через Нижний Новгород в Казань и Екатеринбург, через Ростов в Адлер и в Минск. Всего будет около 300 поездов.

У «Синары» уже есть опыт создания таких поездов как «Ласточка» и «Финист».

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