В России спорят, есть ли шанс спасти Приднестровье от украинского вторжения

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Вслед за Минобороны РФ, дважды вчера выступавшим с заявлением по ситуации вокруг Приднестровья, сегодня по этой теме высказался МИД РФ.

«Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», – говорится в заявлении.

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Посол США в Кишиневе Кент Логсдон сделал вид, что не замечает концентрацию украинских войск и техники на границе с Приднестровьем.

«Как мы говорили и ранее, у нас нет данных о каких-либо вооруженных нападениях. Конечно, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Мы продолжаем обмениваться информацией с молдавскими коллегами из правоохранительных структур и с правительством, чтобы быть уверенными, что мы располагаем самыми достоверными данными», – заявил Логсдон.

Молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии также проинформировала о том, что транспортный поток через границу не увеличился, и обстановка спокойная.

Российский политолог Андрей Суздальцев не знает, как Россия сможет спасти ПМР от вторжения.

«Указывается, что ВС РФ защитят граждан России, находящихся на территории Приднестровья. Правда, не очень понятно, как это сделать? Ближайшие российские части находятся за 600 км от Приднестровья, на левом берегу Днепра», – напоминает он.

На Украине заявления из Москвы, похоже, не произвели никакого впечатления.

Например, даже играющий в «адекватника» украинский политолог Михаил Чаплыга уничижительно отзывается о возможностях российской армии.

«Правы, видимо, США – медведь беззубый и трошки похож на ЛГБТ. Новость: Курская область подверглась мощному обстрелу. Это часом не «нападение на РФ»? А Приднестровье, значит, нападение. Они Бахмут взять не могут. И «жесты доброй воли» с отрицательными наступлениями не Украина, а РФ делала. И «Москва» утонула…», – язвительно комментирует Чаплыга в своем ТГ-канале.

Серьезность ситуации осознают и в России. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предлагает создавать в Приднестровье народное ополчение.

«Наши вооружённые силы на порядок меньше того, что собрала ВСУ под ПМР. Я много раз бывал в ПМР, приезжал на выборы в качестве наблюдателя, общался с населением. По-моему, я был единственным народным депутатом с Украины, кто приезжал в Приднестровье. Люди там настроены прорусски и очень по-боевому. Я понимаю, что уже сделано все, что можно, но предложил бы ещё раздать на руки населению оружие. Сформировать отряды местной обороны. Хоть таким способом попробовать сравнять численность венных подразделений. Я понимаю, что есть страх руководства перед вооруженным населением, но это тот случай, когда руководству имеет смысл переступить через себя», – написал Царев в своем ТГ-канале.

Политолог Сергей Марков предлагает еще более радикальное решение – взорвать военные склады в Колбасне, самый крупный арсенал в Европе.

«Армия Приднестровья всего 13 тысяч человек. Группировка ВСУ, готовая к агрессии, уже более 30 тысяч. Плюс войска Молдавии и Румынии. Россия не сможет защитить Приднестровье. Что делать? Нужно взорвать склады в Колбасне в случае агрессии. У ВСУ снарядный голод. Без этих складов ценность Приднестровья сразу резко понижается», – написал Марков.

Российский военкор Дмитрий Стешин полагает, что спасти Приднестровье можно только, задействовав ядерное оружие.

«Самое время применить тактический ядерный заряд, или что у нас там есть подобной силы, чтобы обгадились по всей оси Киев-Кишинев-Бухарест. Для защиты наших миротворцев и военной базы/арсенала. Там некого жалеть, эти твари сговорились очень давно, румыны с бандеровцами – братья на век. На внятное гражданско-военное сопротивление Приднестровья надежды нет. Не Донбасс. Людей выдержали в безнадеге 30 лет, пока они не поняли, что надеяться надо только на себя и три своих паспорта. Как показывает практика, если у тебя три паспорта, в случае кризиса ты выберешь авиабилет. Особенно, если сменились поколения и уже никто не помнит ту кровавую войну, которая была, кажется, лет 100 назад. Хотя, какое-то количество комбатантов Приднестровье может выставить, даже вопреки интересам элит. Про Донбасс тоже ныли в 14 году: «да кто пойдет воевать, у всех кредиты в «Приватбанке» и т.д.». А еще с Приднестровьем работали параллельно с нами, и можно не гадать, чья работа была успешнее – на Украину побачьте. Там все обложено западными НКО по кругу, видел еще во время «молдавской революции». Люди из странненьких фондов даже в разговоре с журналистом не скрывали, чем они занимаются – смутами, а Приднестровье для них было удобной экстерриториальной базой. И в центре Европы к тому же, не Берег слоновой кости. Из хорошего – Украина получает войну на два фронта. Слабое утешение, но все-таки», – комментирует Стешин.