В России спорят, нужно ли наказывать рублем сбежавших айтишников

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что айтишников, уехавших за рубеж, нужно не только лишить льгот, предусмотренных российским законодательством, но и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких. Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно – преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», – написал Володин.

Сенатор РФ Андрей Клишас считает, что здесь вопрос не столько в справедливоти, сколько в государственной безопасности.

«Возьмем ИТ-специалистов. Нам с вами говорят, что это совершенно уникальные люди, которые обладают такими компетенциями и такой квалификацией, что могут устроиться на работу по всему миру. Но видим, что многие из уехавших работают в российских компаниях дистанционно. Это разные компании: от госуправления до коммунального хозяйства. Насколько безопасно специалистам, имеющим доступ к жизненно важным базам данных, работу из-за рубежа? Это создает дополнительные риски для граждан. Мы уже слушали об утечках личных данных. Они стали возможны потому, что воспользовались учетной записью того или иного сотрудника. Если это происходит здесь, то спецслужбы и контрразведка могут этим заниматься. Когда человек находится за рубежом, тем более в недружественных, а по сути дела, во враждебных государствах, эта ситуация выходит из-под контроля», – сказал сенатор в интервью телеканалу ICTV.

Он считает, что для урегулирования данного вопроса требуется не новый закон, а распоряжение правительства, вводящее ограничения для определенных отраслей..

Экономист Никита Кричевский обращает внимание на то, что уехавшие айтишники и так платят повышенный НДФЛ, тогда как налоги на продажу невижимости для нерезидентов обнулены.

«Если по НДФЛ, то после обретения статуса налогового нерезидента плательщик и без того платит 30% подоходного налога вместо 13% (15%, если годовой доход свыше 5 млн руб.) Я не о том, что многие «сбежавшие» на деле вовсе «не сбежали» по идейным или мобилизационным соображениям. Что сотни тысяч работали за границей задолго до начала СВО, как, например, сотрудники 1ХВет на Кипре.Что люди уехали потому, что релоцировались их вторые половины. Что тысячи россиян находятся за границей по медицинским визам, выдаваемым «недружественными странами» и поныне. Я о том, что Госдума приняла очередной закон, по которому продающие недвижимость налоговые НЕрезиденты приравниваются к нам с вами. Если до этого они платили при продаже недвижимости 30% НДФЛ, то после нововведения – 0%. Понятно, что львиная доля тех, кто временно эмигрировал, продавать свои скромные хоромы не будут, ибо надеются вернуться. Продавать будут (и вовсю продают) те, кто осел в Европе, ОАЭ, США, а это по преимуществу казнокрады, мошенники, воры и прочее жулье», – написал Кричевский.

Независимый политик Роман Юнеман также считает, что борьба с убежавшими – не самый актуальный вопрос для парламента.

«Депутаты могли бы провести парламентское расследование и выяснить, что случилось с системами шифрованной связи в армии. Или почему у нас такие проблемы с беспилотниками. Или куда делись комплекты «Ратник», якобы массово закупленные для военнослужащих. Не было ли все эти годы колоссального воровства в министерстве обороны и военно-промышленном комплексе? Не ушли ли народные миллиарды, выделяемые на армию, в чьи-то бездонные карманы? Вот нужное дело. Но вместо этого бомбят если не Воронеж, то уроженцев Воронежа, осевших в Тбилиси. Русские должны захотеть назад. Для этого нужно предоставить им гарантии и создать нормальные условия. Ну и отнестись к ним по-человечески», – написал Юнеман.