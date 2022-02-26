В России спорят о восстановлении смертной казни в ответ на западные санкции

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагает восстановить в России смертную казнь.

Об этом он написал на своей странице ВКонтакте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», – написал Медведев.

«Смертная казнь может быть применена в отношении украинских военных преступников, виновных в геноциде на Донбассе», – согласился военный эксперт Игорь Коротченко.

Против такой позиции высказался сенатор РФ Андрей Клишас. Он напомнил, что «мораторий введен Конституционным судом РФ», и ни один орган власти «не вправе преодолеть позицию КС».

«Подается запрос в КС, и тот мораторий отменяет», – считает публицист Егор Холмогоров.