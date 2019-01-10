В России спорят об отмене запрета рекламы пива

10.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Госдума РФ отказалась рассматривать сегодня во втором чтении поправки к закону «О рекламе», разрешающие рекламу пива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как выяснилось, на заседание не явились представители министерства здравоохранения.

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«Я предлагаю снять с рассмотрения, учитывая, что как раз те, кто выступал против принятия, не приглашены», – сказал представитель КПРФ Николай Коломейцев.

«Я лично связывался с заместителем министра здравоохранения Олегом Сагалай полчаса назад. Он подтвердил отрицательную позицию министерства», – поддержал коллегу депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

За перенос рассмотрения вопроса высказался даже представитель «Единой России» Сергей Железняк, хотя поправки были внесены его однопартийцем Антоном Горелкиным.

Запрет на рекламу пива был временно снят на время проведения в России Чемпионата мира по футболу. Поправки Горелкина, снимающие запрет окончательно, были рассмотрены в первом чтении и приняты 18 декабря. Тогда в зале заседаний разгорелась бурная дискуссия по поводу нужности поправок в закон.

Вопрос будет рассмотрен на следующей неделе.