Россия спустила на воду новый атомный ледокол. Почему это важно

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Во вторник в Петербурге состоялся спуск на воду атомного ледокола «Якутия» и подъём государственного флага РФ на атомном ледоколе «Урал». Оба борта относятся к проекту 22220 – это самые большие и мощные ледокольные суда в мире, а их главная задача – обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

Два ледокола серии 22220 – «Арктика» и «Сибирь» – уже работают на труднейших участках Северного морского пути. Ожидается, что ледокол «Урал» приступит к выполнению задач уже в декабре текущего года, а ледокол «Якутия» должен быть передан флоту в конце 2024 года. Сдача ещё одного ледокола этой же серии – «Чукотка» – намечена на 2026 год. Кроме того, в 2027 году на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке должно завершиться строительство сверхмощного 120-мегаваттного атомного ледокола «Россия», равных которому нет в мире.

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Курирующая экологию вице-премьер Виктория Абрамченко обратила внимание на безопасность новых судов – «внутри ледокола уровень радиации ниже, чем естественный радиационный фон».

«Начинаешь осознавать, что единственная страна в мире, имеющая атомный ледокольный флот – это не только про технологический суверенитет, а про реальный статус Великой Арктической державы», – радуется политолог Павел Данилин.

По словам директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, в ближайшее время предстоит построить до 70 судов ледового класса – как ледоколов, так и грузовых судов для обеспечения как экспортных, так и внутрироссийских перевозок. Кроме того, сейчас ведётся работа по строительству дизельных ледоколов, для того чтобы можно было высвободить атомные суда для обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути.

Ожидается, что в этом году грузооборот по Северному морскому пути составит 34 миллионов тонн. Это на два миллиона тонн выше планового задания и на 800 тысяч тонн больше рекордного значения прошлого года. В 2035 году перевозки на Северном морском пути превысят 200 миллионов тонн, общий макроэкономический эффект превысит 33 триллиона рублей.

Военный эксперт Илья Крамник считает, что опыт строительства атомных ледоколов следует применить и для нужд СВО.

«Отечественная промышленность, набив шишек на головном изделии, способна строить высокотехнологичные сложные корабли быстро и серийно. Когда есть вменяемый заказчик и по-человечески составленное ТЗ, которое не меняют каждые полтора года. Повторение специально для… нужд гособоронзаказа, медленно и два раза: ключевые слова – вменяемый заказчик и стабильное ТЗ», – указывает Крамник.

Кстати, на носу нового ледокола рядом с флагом России – гербы новых субъектов РФ – ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.