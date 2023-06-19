В России стремительно растет число заявок на изобретения

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В Российской Федерации стремительно растет количество заявок на изобретения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.

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«Даже при самых оптимистичных прогнозах мы не ожидали, что за пять месяцев этого года произойдет серьезный рост числа заявок на изобретения. Сейчас он составляет уже 12%. Это патенты в областях, требующих технологических решений, — фармацевтической и химической промышленности, металлургии, IT. Всего с начала 2023 года было подано более 8 тыс. заявок. При этом хочу отметить, что рост стабильный с января, это не внезапные всплески в определенные месяцы», – сказал Зубов в интервью «Известиям».

Он говорит, что такие цифры увидели впервые за несколько лет.

«А вот в прошлом году, например, мы фиксировали только падение. Я бы объяснил возросшую активность именно трендом на поддержку наших граждан, на импортозамещение. Многие зарубежные технологии ушли и некоторые из них не поступают даже через параллельный импорт. Поэтому наши производители, химическая и фармацевтическая промышленность активно работают. Патентование — это очень важный индикатор инновационного развития, роста. Чтобы подать патент, человек должен понимать, что он замахнулся на мировую известность, на новизну. Значит, он уверен в том, что его разработка очень нужна», – подчеркнул собеседник издания.

Он рассказал, как выросли заявки в указанных отраслях.

«Технологии инструментальной диагностики заболеваний, это, например, УЗИ и МРТ, выросли более чем на 100%. На 70% выросли заявки по хирургическим решениям. Они касаются подходов, методик. Важным индикатором я бы назвал то, что сейчас необходима и модернизация оборудования для медицинской диагностики. Заявки касаются также и использования уже существующей техники, и сочетания навыков работы, опыта врачей и технических элементов. В фармацевтике количество заявок выросло на 40%, а в области органической химии — на 50%.По последнему — это, например, решения в области санитарии, бытовой химии и косметологии. Важным аспектом стало еще и то, что промышленность активно развивается во всем мире. И индикаторы здесь — патенты на дизайн, на форму готовой продукции, готовых решений. В этом сегменте у нас прирост 35%. На 26% увеличилось число заявок на изобретения в сфере строительства и производства летательных аппаратов. Также за пять месяцев мы зафиксировали рост заявок на 5% по полезным моделям — это конструктивные доработки, разработки по улучшению технических решений, например, в технике подвижных составов. То есть и это тоже показатель движения в промышленности. Кроме того, такой же примерно рост, более чем на 5%, показывают заявки и на программное обеспечение, их более 2 тыс. А общий рост заявок на программы для ЭВМ, базы данных и топологию интегральных микросхем и вовсе составил почти 14%. В прошлом же году в лидеры выбивались металлурги и IT-компании», – отметил глава Роспатента.

По его словам, почти половина поданных в этом году заявок от вузовской науки, научных и исследовательских центров.

«В нашей стране заложен огромный инновационный, технологический потенциал. Мы видим, как активно в последние несколько лет развивается наша вузовская наука. И рост в этом году составил около 20% заявок. Но важно, чтобы этот государственный сектор не просто получал патенты, но и внедрял. Из количества должно выходить и качество», – резюмировал Зубов.