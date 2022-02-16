В России строят жилья больше, чем во всём СССР

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В предстоящие десять лет в России планируется построить миллиард квадратных метров жилья. Не позже 2030 года предстоит улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, вводить до 120 миллионов квадратных метров в год

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За предстоящие десять лет мы должны построить один миллиард квадратных метров жилья, каждый пятый метр жилья в стране должен стать новым. Мы не просто об этом говорим, мы к этому шаг за шагом идем», – сказал Хуснуллин.

В 2021 году введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья.

«Это самый большой объем ввода за всю историю, включая Советский Союз. Мы не просто построили это жилье. Нам удалось по предварительным оценкам улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, это 10 миллионов человек», – сказал Хуснуллин.