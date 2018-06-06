06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В России судят бывшего охранника Яроша

Гражданин Украины Александр Шумков предстанет перед судом по обвинению в причастности к украинской праворадикальной организации “Правый сектор”, которую Следком России подозревает в посягательстве на подрыв суверенитета и территориальной целостности РФ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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“По версии следствия, мужчина принимал активное участие в деятельности украинской экстремистской организации ”Правый сектор“, направленной против интересов РФ и посягает на ее территориальную целостность. В частности, в сентябре 2015 года он участвовал в блокировании автомобильной дороги, препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров в Республику Крым. Также Шумков стал участником ряда акций, направленных на запугивание жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывают к восстановлению экономических и политических отношений с Россией. О значительной роли обвиняемого в деятельности экстремистской организации свидетельствует и тот факт, что долгое время он был личным охранником ее лидера (Дмитрий Ярош — ред.)”, – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков оказался в российском СИЗО. 25 мая Шумков объявил голодовку в поддержку осужденного украинского террориста Сенцова.