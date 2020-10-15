«В России такое немыслимо». Евреи негодуют от требования Киева славить УПА

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Современная украинская идеология поднялась на совершенно новый уровень безнравственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Независимой газете» пишет раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, давая оценку киевской власти, потребовавшей от иудейских священников молитв во славу своих палачей из УПА.

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По словам Бороды, для государства вообще недопустимо вмешиваться в свободу религиозной жизни и указывать верующим, за что и когда молиться.

«Разумеется, когда происходят какие-то массовые потрясения или, не дай бог, трагедии, представители всех вероучений обращаются к Всевышнему. Так, сейчас, во время пандемии, мы молимся об избавлении мира от этой болезни, и так же поступают православная и мусульманская общины России. Но было бы по меньшей мере странным, если бы Министерство здравоохранения РФ направило нам официальное письмо с просьбой о молитвах», – отмечает раввин.

При этом вмешательство государства в религиозные дела в данном случае ему представляется наименьшей проблемой.

«Гораздо страшнее, что властями города Киева совершенно не учитывается исторический контекст. Мы видим, что героизация преступников, публичное, последовательное оправдание их злодеяний дошло до наивысшего градуса цинизма», – считает автор.

«Мы всегда публично и резко осуждаем, когда из убийц делают героев, когда бесстыдным образом переписывают историю на глазах еще живых свидетелей, а точнее, жертв и потомков жертв, когда отрицаются документально доказанные факты, предпочитая этому конъюнктурное мифотворчество.

Но рекомендация еврейским общинам от 14 октября 2020 года говорит о совершенно новом уровне безнравственности современной украинской патриотической идеологии», – резюмировал Борода.