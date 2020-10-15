15.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Киев, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«В России такое немыслимо». Евреи негодуют от требования Киева славить УПА


Современная украинская идеология поднялась на совершенно новый уровень безнравственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Независимой газете» пишет раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, давая оценку киевской власти, потребовавшей от иудейских священников молитв во славу своих палачей из УПА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Бороды, для государства вообще недопустимо вмешиваться в свободу религиозной жизни и указывать верующим, за что и когда молиться.

«Разумеется, когда происходят какие-то массовые потрясения или, не дай бог, трагедии, представители всех вероучений обращаются к Всевышнему. Так, сейчас, во время пандемии, мы молимся об избавлении мира от этой болезни, и так же поступают православная и мусульманская общины России. Но было бы по меньшей мере странным, если бы Министерство здравоохранения РФ направило нам официальное письмо с просьбой о молитвах», – отмечает раввин.

При этом вмешательство государства в религиозные дела в данном случае ему представляется наименьшей проблемой.

«Гораздо страшнее, что властями города Киева совершенно не учитывается исторический контекст. Мы видим, что героизация преступников, публичное, последовательное оправдание их злодеяний дошло до наивысшего градуса цинизма», – считает автор.


«Мы всегда публично и резко осуждаем, когда из убийц делают героев, когда бесстыдным образом переписывают историю на глазах еще живых свидетелей, а точнее, жертв и потомков жертв, когда отрицаются документально доказанные факты, предпочитая этому конъюнктурное мифотворчество.

Но рекомендация еврейским общинам от 14 октября 2020 года говорит о совершенно новом уровне безнравственности современной украинской патриотической идеологии», – резюмировал Борода.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть