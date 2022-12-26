В России танцуют, а украинцы – воюют. Связь Энгельса и Кореи

В ночь, когда украинские беспилотник вторично атаковал силы ядерного сдерживания ВС РФ в районе города Энгельс Саратовской области, пять северокорейских БПЛА внезапно вторглись на территорию Южной Кореи. Вылазку можно считать вполне успешной. Как уточняет южнокорейское агентство Рёнхап, один северокорейский дрон долетел аж до Сеула и затем благополучно вернулся на базу, а еще четыре пропали с радаров южнокорейских военных. В то же время южные корейцы по нераскрываемым в прессе причинам потеряли один из своих истребителей.

Оправдываясь за очевидный провал своих ПВО, южнокорейские военные посетовали на сложность с уничтожением беспилотников КНДР по причине того, что те подлетают близко к районам с гражданским населением. Злые шутники в российской блогосфере уже предложили южным корейцам пройти краткие курсы повышения квалификации на Украине (благо, Сеул поддерживает в ООН все инициативы Киева и осуждает Россию). И действительно, украинский опыт говорит о том, что при наличии соответствующей политической воли гражданское население – вообще не помеха работе ПВО, а так, – мелочь, на которую не стоит обращать внимания.

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Но смех смехом, а практически полная симметричность корейского сюжета сюжету украинскому впечатляет и наводит на определенные размышления. Произошедший буквально встык нашему корейский инцидент – единственное утешение, которым может себя тешить как наше руководство, так и общество. Мол, не одни мы допускаем такие чудовищные промахи.

В остальном же, похоже, правы те наблюдатели, которые с грустью констатируют: единственное, что сейчас защищает российскую стратегическую авиацию от более результативных ударов противника, это не мощная система ПВО и механизмы ответа на удар, а нежелание США повышать эскалацию конфликта и выдавать ВСУ современные малозаметные ракеты большой дальности.

При этом дерзость украинских атак вглубь РФ, как и их дальность, с каждым разом растут. Теперь уже доказанный опытным путем факт – способность наносить удары на 500 км вглубь территории России. Стоит привыкать к тому, что обстрелы такого рода станут нормой? Не хотелось бы, но нельзя исключать.

Неужели первый украинский удар по спецобъекту не привел ни к каким выводам, а работа над ошибками фактически провалена? Ведь, если бы дело было не так, никакого второго удара просто не было бы? И были ли кадровые выводы? Как на локальном уровне, так и на высшем. Разве что соцсети запестрели воспоминаниями о том, как в позднем СССР за историю с приземлением Матиаса Руста на Красной площади своих постов лишилась практически вся верхушка Советской Армии. Но воспоминания к делу не пришьешь.

Между тем – и тут снова правы отдельные комментаторы – произошедшее на Энгельсе-2 – это, по хорошему, – прямое основание для применения на практике статьи 19 части «В» Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Проще говоря – это именно тот казус белли, за которым следует – строгом соответствии с законом – ответное применение ядерного оружия.

Но столь же очевидно, что ничего подобного на практике мы не увидим. Как не увидели после предыдущей атаки на тот же аэродром.

«Если так дело пойдет и дальше, то можно предполагать, что вскоре стоит ожидать ударов по нашим базам хранения ядерного оружия, шахтным пусковым установкам и атомным подводным лодкам в пунктах постоянного базирования», – мрачно вангует отставной полковник Виктор Алкснис.

И это тот случай, когда чертовски хочется, чтобы он оказался неправ.

Тем не менее, следует быть готовыми к любому варианту развития событий. Включая прямые атаки на Москву в период новогодней расхлябанности. Это в России танцуют, а украинцы – воюют. Причем, воюют без всяких внутренних табу и самоограничений. Если их что-то и сдерживает, то исключительно отсутствие технической возможности для того или иного теракта или военной атаки.

«После авиабазы Энгельс, фраза «Поднять самолеты в воздух», заиграла новыми красками», – злорадствует украинский нардеп Максим Бужанский, явно воодушевленный происходящим, и его слова вполне отражают настроения тех киевских кругов, которые не прочь повторить и масштабировать – и не раз – успешный опыт.

Не являясь каким-то экспертом по военной тематике, автор этих строк может разве что разделить озабоченность действительных экспертов и присоединиться к вопросу, витающему в воздухе: что вообще собираются делать российские военные в случае подлёта к любому из стратегических аэродромов нескольких малозаметных вражеских крылатых ракет у самой земли? Учитывая сумму всех обстоятельств, интерес к данному вопросу у людей непраздный.

Что же до корейского сюжета, то полагаю, еще одна линия сходства с нашим в том, что в обоих случаях за демонстративной дерзостью атакующих сторон маячат уши конкретного бенефициара возможной эскалации. Речь идет, как вы уже догадались, о Штатах.

Переход латентной напряженности в стадию реального военного столкновения на корейском полуострове позволит Вашингтону в любой выгодный и удобный для него геополитически момент расконсервировать заморожнную Корейскую войну под боком у Китая.

Поэтому американцам сейчас выгодно не замечать дерзости Кима, тем самым, поощряя его увеличивать атаки. Если бы они сейчас жестко ответили, тогда и Ким бы поостерегся. Но Штатам выгодно нарастание эскалации там, чтобы иметь оперативное пространство для обоснованного вмешательства в любой удобный момент.

Так же, как напрашивающийся закономерный российский ядерный ответ будет использован для дальнейшего нагнетания украинского сюжета – вплоть до изгнания под этим соусом РФ из Совбеза ООН и требований по денуклеаризации России- ссылаясь на прецедент.

Означает ли это, что России следует молча терпеть и утираться тряпочкой? Безусловно нет. Только вот гипотетические удары возмездия должны быть подчинены не логике пиара или торга, а логике военной целесообразности, нанесения неприемлемого ущерба именно военной составляющей киевского режима или точечной ликвидации его знаковых представителей. Иначе вся эта игра в обмен ударами плохо закончится для России – как страны, по непонятной причине поставившей внутренние ограничительные рамки там, где противник таких рамок не имеет.