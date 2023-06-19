В России требуют обязать мигрантов получать военный билет и ввести квоты для их детей в школах

Анатолий Лапин.  
19.06.2023 13:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Образование, Россия, Сюжет дня


В России существует много проблем с мигрантами, которые становятся гражданами РФ, получая при этом блага и игнорируя обязанности.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России существует много проблем с мигрантами, которые становятся гражданами РФ, получая при этом...

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По мнению Фадеева, одной из основных проблем является незнание русского языка, в том числе среди детей:

«Многие дети из семей мигрантов, даже из тех семей, где уже получили российское гражданство, плохо знают русский язык или вовсе не знают русский язык.

Есть школы, где число таких детей и 10, и 20%, и 40% – такое бывает, может быть, и 80% там, где анклавы образуются, в местах анклавов. Это большая проблема. О какой мы можем говорить интеграции, если дети не знают русский язык?..

Ребенок, не знающий русский язык, не может учиться в школе. Его надо выучить русскому языку как можно быстрее, на специальных курсах…

Надо подумать над тем, чтобы вводить квоты на мигрантов в классах. Потому что учителя говорят, что, если мигрантов больше 20%, тем более, если они не знают или плохо знают русский язык, нарушается сам процесс обучения», – сказал правозащитник.

Еще одной проблемой Фадеев назвал незнание русского языка женами мигрантов, которые при этом получают все социальные гарантии наряду с коренными гражданами России:

«Хочешь жить в России – учи русский язык, хочешь получать пособия социальные, – будь добра сама приди в МФЦ, и сама напиши заявку на пособие».

Кроме того, Фадеев подчеркивает, что многие мигранты не являются военнообязанными, в отличие от других граждан РФ:

«Может быть, они на военный учет станут одновременно с тем, как получают паспорт гражданина Российской Федерации. Нет, паспорт давай, а военный билет мы не очень хотим. Я считаю, тут нужно предельно жестко действовать – хочешь гражданство, будь добр встать на воинский учет и получить военный билет».

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