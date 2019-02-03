В России умер автор скандальной петиции к Порошенко

03.02.2019, Москва, Михаил Рябов

В Ижевске после выступления на корпоративе по случаю дня рождения местного бизнесмена в возрасте 35 лет умер популярный в прошлом рэпер Децл – примерно в час ночи у него начали болеть кисти рук, затем случился припадок. Прибывшая «скорая» констатировала смерть Кирилла Толмацкого.

Смерть артиста подтвердил его отец и продюсер Александр Толмацкий. Организаторы последнего концерта уверяют, что на вечеринке не было никаких наркотиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2016 году Децл присоединился к петиции в адрес президента Украины Петра Порошенко относительно легализации марихуаны. «Это частично восстановит экономику и, безусловно, приблизит их к ряду европейских государств, которые уже сделали это давно», – заявил тогда артист.

Интересно, что за два дня до смерти Толмацкого частичную легализацию марихуаны в медицинских целях поддержала министр здравоохранения Украины – приехавшая из США Ульяна Супрун.

По мнению чиновницы, это поможет облегчить состояние тяжелобольных пациентов. Глава ведомства отметила, что легализация марихуаны для медицинского использования является частью общепринятой мировой практики.