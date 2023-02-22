В России утвердился «народный маккартизм» – Холмогоров

Владимир Гладков.  
22.02.2023 19:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Пока московское руководство играло в либерализм и свободу слова, в российском обществе сложилось жёсткое неприятие открытых врагов России.

Об этом в эфире радио «Sputnik» заявил российский публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока московское руководство играло в либерализм и свободу слова, в российском обществе сложилось жёсткое...

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«У нас сформировался своего рода народный маккартизм. И это неплохо. В США был период, когда там преследовали деятелей культуры, скрытых коммунистов, за то, что они недостаточно лояльно настроены по отношению к Америке и базовым американским ценностям.

Но всё это проводилось через сенат, прессу, законодательные преследования, и так далее. А у нас сформировался своего рода народный маккартизм. Кто-нибудь покричал «Слава Украине», и уже люди требуют, чтобы концертов этого персонажа на территории России не было. И они отменяются.

Кто-нибудь из пишущей братии поплевал в Россию, и люди начинают очень нервно реагировать, когда видят книги этих авторов на полках книжных магазинов», – сказал Холмогоров.

Он отметил, что российское общество перестало воспринимать тех, кто не желает видеть Россию сильной и независимой.

«И это нормально, что общество не хочет сосуществовать с теми, кто не разделяет его базовых ценностей. А в данном случае эти патриотические ценности равнозначны вообще вопросу выживания России в истории. И когда кто-то не хочет, чтобы Россия выжила, и говорит об этом откровенно, зачем нам сосуществовать с ними?», – подытожил публицист.

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